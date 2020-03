Las redes inalámbricas son cada vez más indispensables en nuestra vida diaria, así que cuando una conexión WiFi no funciona, esto puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Sin embargo, todo tiene solución y esta no podía ser la excepción. Es por eso que en este artículo te mostraremos algunas posibles soluciones para cuando tu conexión WiFi no funciona en tu Android. ¡Empecemos!

¿Qué debes hacer cuándo tu red de WiFi no funciona?

¿Tienes problemas con tu WiFi? Sabemos muy bien lo que esto significa. Afortunadamente, hay varias cosas que puedes probar para solucionar este problema y lo mejor de todo es que ninguna de ellas requiere de un amplio conocimiento técnico. Además, cada solución solo tarda unos minutos en completarse, por lo que podrás revisar esta lista completa en muy poco tiempo. En fin, aquí están las mejores soluciones para que tu conexión WiFi vuelva a funcionar.

Comienza con lo básico

Si tu WiFi no funciona, lo primero que debes hacer es verificar lo más básico. En este caso, son varias las cosas de las que te debes asegurar antes de entrar en pánico:

Antes que nada asegúrate de haber activado el WiFi en su dispositivo.

en su dispositivo. También verifica que no tengas habilitado el Modo Avión, ya que eso evitará que tu dispositivo se conecte a la red.

ya que eso evitará que tu dispositivo se conecte a la red. Si ya has verificado las dos opciones anteriores, el siguiente paso es asegurarte de que estés conectado al enrutador correcto. Intentar conectarse a la red de tu vecino en lugar de la tuya es un error común, especialmente si tienen nombres similares con letras y números aleatorios.

Intentar conectarse a la red de tu vecino en lugar de la tuya es un error común, especialmente si tienen nombres similares con letras y números aleatorios. Por último, asegúrate de verificar la contraseña de tu enrutador. Tal vez la hayas cambiado recientemente y lo estés pasando por alto.

Estas soluciones pueden parecerte más que obvias, pero te sorprendería saber que a menudo esas son las últimas cosas que la gente piensa en revisar.

Prueba desactivando tu Bluetooth

Al Bluetooth le encanta interferir con las redes de WiFi, principalmente porque ambas conexiones envían señales a través de una frecuencia de radio de 2,4GHz. A veces, el Bluetooth corta el acceso a Internet por completo, mientras que en otros casos reduce significativamente la velocidad. Esto es fácil de probar:

Simplemente apaga el Bluetooth en tu dispositivo y ve si resuelve el problema.

en tu dispositivo y ve si resuelve el problema. Si es así, nuestra recomendación es que ingreses a la configuración de tu enrutador y cambies de la banda de 2,4GHz a 5GHz, siempre y cuando sea compatible.

Reinicia tu enrutador y el dispositivo que intentas conectar

Esta es una solución simple que por lo general sirve para resolver muchos problemas relacionados con la tecnología y por supuesto, esto también aplica en este caso. Solo debes hacer lo siguiente:

Desconecta todos los cables del enrutador y espera un par de minutos.

todos los cables del enrutador y espera un par de minutos. Después de volver a enchufarlo, espera uno o dos minutos para que se vuelva a configurar.

para que se vuelva a configurar. Mientras esperas, reinicia tu móvil, tablet, ordenador, portátil o cualquier otro dispositivo que estés utilizando.

o cualquier otro dispositivo que estés utilizando. Una vez que tanto tu dispositivo como el enrutador vuelvan a estar en funcionamiento, enciende el WiFi para ver si el problema se ha solucionado. Si no fue así, es hora de pasar al siguiente paso.

Tal vez la distancia sea el problema

La razón por la cual tu WiFi no funciona podría ser porque está demasiado lejos del enrutador. Así que toma tu dispositivo y llévalo lo más cerca posible del enrutador y luego intenta conectarte una vez más. Seguramente, esta no es la mejor solución, pero sin duda puede funcionar.

Elimina la red de WiFi y vuelve a agregarla

Esta es otra solución rápida y fácil. El proceso varía según el dispositivo y el sistema operativo, pero si usas un teléfono con Android, el procedimiento es el siguiente:

Ingresa al menú de Configuración.

Ubica la opción de WiFi.

Una vez allí, seleccione tu red.

En el cuadro de diálogo que aparecerá, pulsa sobre la opción Olvidar.

Por último, vuelve a conectarte a la misma red y verifica si el problema se ha solucionado.

Realizar un restablecimiento de fábrica, una opción desesperada

Esto está lejos de ser la mejor opción, pero si nada más funciona, un restablecimiento de fábrica podría acabar con los problemas. Con esto, eliminarás todos los datos de tu dispositivo, incluidos los errores de software que pueden estar causando los problemas de conexión, y restaurarás todo a su configuración original.

Pero antes de seguir este camino, asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos en tu dispositivo. Y si aún no sabes cómo hacerlo, aquí te mostramos cómo realizar un restablecimiento de fábrica en un dispositivo Android.