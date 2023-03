Cómo ver qué grupos de WhatsApp tienes en común con tus contactos

¿Te interesa conocer qué grupos de WhatsApp compartes con algún contacto en concreto? Pues ya no hace falta que revises la lista de participantes de todos los grupos en los que te encuentras para averiguar esta información.

Gracias a la última actualización que recibió la app de WhatsApp, la cual puedes descargarla aquí en tu móvil Android, ya es posible ver los grupos que compartes con cualquier contacto.

Si te interesa saber cómo acceder a esta función, te invitamos a que sigas leyendo nuestro artículo. Aquí vamos a explicarte paso a paso qué es lo que tendrás que hacer, ¡no te tomará más de 5 minutos!

Por el momento, esta función solo está presente en dispositivos móviles Android e iOS. En otras palabras, no podrás descubrir los grupos que compartes con tus amigos en WhatsApp Web o en la app de WhatsApp para Windows.

Abre la aplicación de WhatsApp que tienes instalada en tu teléfono.

que tienes instalada en tu teléfono. Dentro de la app de mensajería en cuestión, tendrás que pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica en la esquina superior de la pantalla.

que se ubica en la esquina superior de la pantalla. Escribe el nombre del contacto que deseas buscar en WhatsApp.

que deseas buscar en WhatsApp. En cuestión de segundos, podrás ver los grupos en común que tienes con esa persona.

Como habrás podido observar en el tutorial que te dejamos arriba, es imprescindible escribir el nombre del contacto de forma correcta para poder obtener resultados satisfactorios. Si te equivocas en alguna letra, WhatsApp no te mostrará qué grupos compartes con ese contacto en concreto.

Así mismo, esta función solo permite buscar un contacto a la vez, por lo que no podrás poner los nombres de 2 o más contactos al mismo tiempo.

Por último, pero no por eso menos importante, si al momento de efectuar la búsqueda WhatsApp no te muestra los grupos en común que tienes con ese usuario, puede que la función aún no haya sido habilitada en tu región. Puedes saltarte esta “restricción” descargando WhatsApp Beta en tu terminal.