¿No puedes ver Twitch en tu Smart TV Samsung? Pues no eres el único. Déjame decirte que si estás usando el truco que te enseñamos para tener la aplicación de Twitch en tu Smart TV Samsung, puede que ya no te funcione del todo, ya que al parecer ha habido un cambio en el cliente de Twitch para navegadores que daña por completo la aplicación en televisores Samsung. Recordemos que las Smart TV Samsung no tienen Android, sino Tizen, por lo que no es posible instalar una app nativa de Twitch en el televisor con un APK ni utilizar las típicas soluciones del mundo Android.

Para empeorar las cosas, Tizen (el sistema operativo de las Smart TV Samsung) ya no cuenta con una aplicación oficial de Twitch: la única solución hasta la fecha era conformarse con la versión web de la plataforma. Ahora que la versión web de Twitch se ha dañado… ¿qué nos queda? Pues enseguida te presentamos dos soluciones para que puedas seguir viendo Twitch en tu Smart TV Samsung.

¿No puedes ver Twitch en tu Smart TV Samsung? Prueba estas 2 soluciones

Puede que el error que está afectando la versión web de Twitch en televisores Samsung sea temporal (aunque ya lleva 3 días al momento de escribir estas líneas) y se solucione solo. Sin embargo, mientras el problema persiste, puedes hacer lo siguiente para ver Twitch en tu Smart TV Samsung.

Usa la versión de Twitch para escritorio

Así se accede a la versión de Twitch para escritorio en Smart TV Samsung 1 de 2

Si al abrir Twitch en el navegador de tu Smart TV Samsung la app se queda congelada o en blanco sin hacer nada, es porque estás usando la versión de Twitch para móviles cuya dirección es «https://m.twitch.tv/». Por suerte, este problema no ocurre si accedes a la versión web de Twitch para escritorio o PC, cuya dirección es «https://twitch.tv/». El problema es que el navegador te obliga a ir a la versión de móviles. Para forzar el acceso a Twitch de escritorio en tu Smart TV Samsung solo haz lo siguiente:

Abre el navegador de tu televisor (la app llamada «Internet»).

(la app llamada «Internet»). En la barra de búsqueda, escribe la palabra «twitch» y presiona en «Completado» para buscarla en Google.

y presiona en «Completado» para buscarla en Google. Selecciona el primer resultado de la búsqueda , que es la página www.twitch.tv.

, que es la página www.twitch.tv. Así, se te debería abrir la versión de escritorio de Twitch completamente funcional.

¡Listo! Si por alguna razón, tu televisor abrió la versión de móviles de Twitch, repite estos pasos, pero antes activa la Vista de escritorio. ¿No sabes cómo activarla? Pues simplemente toca el botón de las tres rayas horizontales que está en la esquina superior derecha y allí verás la opción de activarla.

Consejos para usar Twitch de escritorio en tu Smart TV Samsung

Para disfrutar de una mejor experiencia, sin tanto lag y sin información innecesaria en la interfaz, haz lo siguiente:

Quita la pestaña de Canales recomendados : pulsa el botón de la flecha que apunta hacia la izquierda, el cual se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla del streaming.

: pulsa el botón de la flecha que apunta hacia la izquierda, el cual se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla del streaming. Desactiva la latencia baja para evitar caídas : mueve el cursor con el mando y ponlo encima del streaming para ver los controles de reproducción. Luego, toca la rueda dentada que está en la esquina inferior derecha y selecciona «Avanzado». Allí verás la opción de latencia baja, así que desactívala. Verás el streaming con un poco de retraso respecto al chat, pero al menos no se caerá tanto.

: mueve el cursor con el mando y ponlo encima del streaming para ver los controles de reproducción. Luego, toca la rueda dentada que está en la esquina inferior derecha y selecciona «Avanzado». Allí verás la opción de latencia baja, así que desactívala. Verás el streaming con un poco de retraso respecto al chat, pero al menos no se caerá tanto. Activa el modo cine para que se vea como la versión móvil : justo al lado de la rueda dentada que te indicamos en el consejo anterior está la opción de activar el modo cine (es un pequeño cuadrado partido en dos). Así el streaming se verá en pantalla completa con el chat al lado.

: justo al lado de la rueda dentada que te indicamos en el consejo anterior está la opción de activar el modo cine (es un pequeño cuadrado partido en dos). Así el streaming se verá en pantalla completa con el chat al lado. Puedes ver el directo en pantalla completa: no olvides que la opción para que el directo ocupe toda la pantalla está en la esquina inferior derecha de los controles de reproducción. Lo malo de este modo es que oculta el chat, pero verás el directo como si fuera una película.

Con estos consejos, la versión web de Twitch para escritorio ya no te parecerá tan mala o rara en tu Smart TV Samsung.

Utiliza un dispositivo de streaming para ver Twitch con la app oficial

Si ya estás harto de la incompatibilidad de Twitch con tu Smart TV Samsung, siempre tienes la opción conectarle un dispositivo de streaming con su propio sistema operativo para usar la aplicación de Twitch desde él. ¿No sabes cuál elegir? Pues estas son nuestras tres opciones más recomendadas según tu presupuesto:

El mejor en calidad/precio – Fire TV Stick Lite: cuesta 29,99 € y es Full HD+.

Fire TV Stick Lite: cuesta y es Full HD+. El más sencillo- Chromecast: cuesta 31,90 € y es Full HD+.

Chromecast: cuesta y es Full HD+. El mejor de todos (más fluido) – Chromecast con Google TV: cuesta 59,99 € y es 4K.

Una vez que conectes uno de estos dispositivos al puerto HDMI de tu Smart TV Samsung, solo tendrás que ir a la entrada HDMI en el televisor para empezar a disfrutar de Twitch. Tendrás que instalarle la app oficial o, en su defecto, enviarle el directo que quieres ver desde tu móvil (en caso de que hayas elegido un Chromecast).