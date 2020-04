Hay un refrán popular que asegura que incluso al mejor cazador se le va la liebre, y significa que todos pueden tener algún descuido, incluso los más expertos. En este caso, nuestro cazador es Google, que aunque algunos lo crean perfecto, la realidad es que también comete errores en algunas ocasiones. ¿Y la liebre escurridiza? Su aplicación para Android en dispositivos OnePlus.

Resulta que desde hace algunas semanas, distintos usuarios de móviles OnePlus han estado reportando que la app de Google está fallando. El problema se detecta principalmente en los OnePlus 5 y 5T, pero afectaría a otros modelos del fabricante. De momento no existe una solución oficial, pero si la aplicación de Google está fallando en tu OnePlus, esto es lo que debes hacer para arreglarlo.

Una actualización de la app de Google inició el error, y las nuevas versiones también lo tienen

Los primeros reportes sobre el fallo de la aplicación de Google en móviles OnePlus iniciaron con la llegada de la actualización v10.97.8.21.arm64, y afectaban primordialmente a los OnePlus 5 y 5T. Sin embargo, el problema parece que se ha ido extendiendo a otros dispositivos, como los OnePlus 3, 3T y 6, 7 y 7T.

Los usuarios comentan que la falla es bastante sencilla de identificar, ya que basta con iniciar la app de Google para que suceda. Cuando lo haces, inmediatamente la app se bloquea, y luego de unos segundos comienza a generar parpadeos en la pantalla. Una vez que logras salir, la app continúa ejecutándose en segundo plano, pero no puede utilizarse.

Lo curioso es que la app falla únicamente cuando se abre, porque el widget de búsqueda de Google sí funciona correctamente en todo momento. El error es bastante molesto, ya que no permite utilizar el Asistente de Google con la app, abrir la tarjeta del clima, ni tampoco acceder a funciones de la app como la pestaña “Descubrir”, “Más” o el modo Ambiente.

Google y OnePlus ya conocen el problema, porque los usuarios han llenado sus foros con él. Sin embargo, las actualizaciones a la app de Google continúan llegando, pero la solución no. Actualmente estamos en la versión 11.2.9.21.arm64 de la aplicación, y el error sigue ocurriendo.

Los usuarios no paran de buscar soluciones al error de la app de Google en móviles OnePlus

Como hemos comentado, todavía no hay una solución oficial, aunque esperamos que llegue en breve. Esto ha puesto patas arriba a muchos usuarios, que incluso siguen recomendaciones estándar como borrar el caché o los datos de la app, reinstalarla, reiniciar el móvil y más, pero ninguna de estas funciona.

No obstante, a la comunidad de Android no le gusta quedarse de brazos cruzados, y entre prueba y prueba han logrado dar con algunas soluciones. Ninguna de ellas es 100% efectiva, y un método que puede servirte a ti, puede no servir a otra persona, pero existen, y hay que hacerlas de conocimiento público.

Soluciones para resolver el problema de la aplicación de Google en móviles OnePlus

El primer método es volver a una versión más antigua de la aplicación, es decir, una anterior a la v10.97.8.21.arm64. Para hacerlo, solo debes desinstalar la versión con problemas, descargar un versión previa en alguna página como APKMirror, instalar el APK como cualquier otro y evitar que la app se actualice automáticamente.

La segunda solución que da la comunidad es que sencillamente cargues el móvil apagado cuando sea necesario. Al parecer es la solución con mayor tasa de acierto sin que desactives nada, ya que el problema estaría ligado a la activación del modo ambiente, que entra en funcionamiento al cargar el móvil encendido.

Por último, la tercera solución es directamente desactivar el modo ambiente del asistente de Google en tu OnePlus. El análisis de diferentes usuarios apunta en esa dirección como origen del problema. Para hacerlo debes hacer lo siguiente:

Abre el Asistente de Google y presiona tu avatar para entrar a tu perfil. Ve a la pestaña “Asistente”, y en la sección “Dispositivos con Asistente”, ubica la opción “Teléfono”. Entra y desactiva “Ambient Mode” tocando el botón correspondiente a mano derecha.

Con alguna de las tres debería funcionar, al menos temporalmente, mientras llega una solución oficial por parte de Google. Sin embargo, recuerda que te avisamos que ninguna es 100% efectiva, pero esperamos que tengas suerte con alguna. Si una de ellas te sirve, con gusto puedes decirlo en los comentarios para que otros usuarios sepan el camino a tomar.