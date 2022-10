Samsung es una de las marcas de teléfono más populares en todos los rincones del globo terráqueo, por lo que las ventas anuales de esta empresa tienen altos números. Sin embargo, el problema con la carga de estos dispositivos es bastante común, aunque los usuarios realmente no prestan mucha atención a esto.

No obstante, si has empezado a notar un cambio en la carga de tu móvil, es probable que comience a molestarte que no cargue bien. Si quieres saber por qué tu Samsung Galaxy no carga y cómo solucionarlo, no pares de leer.

Razones por las que tu Samsung Galaxy no carga

Existen muchas razones por las cuales tu móvil Samsung Galaxy no carga. Sin embargo, la mayoría de estas son muy fáciles de solucionar. Algunas de ellas son las siguientes:

Puerto de carga húmedo

Esta es la razón más común de todas, sobre todo cuando tienes un móvil que resiste al agua IP67 o IP68, es decir, que posee una resistencia a derrames, lluvias ligeras y salpicaduras que puedes encontrar en los móviles más modernos.

Si detectas agua en tu puerto USB-C, el sistema operativo que posee tu Samsung bloqueará de manera automática la carga, como un mecanismo de protección para tu dispositivo.

Para solucionar esto, puedes dejarlo a un lado para que seque por completo. Algunas personas recomiendan colocar el móvil en granos de arroz crudo para absorber la humedad, aunque esto no es del todo útil.

Puerto de carga sucio

Otro motivo por el cual tu móvil Samsung Galaxy no carga es que el puerto de carga se encuentre sucio. Normalmente, esta pequeña ranura puede guardar pelusas, polvo, arenilla o cualquier otro residuo que imposibilite la conducción de electricidad, por lo que verificarlo será la mejor solución.

Para limpiar el puerto, puedes utilizar un cepillo delgado (diseñado especialmente para limpiar esta área del móvil). Debido a lo pequeño que es este puerto, ayúdate con una lupa y una linterna para poder observar mejor su interior.

En caso de observar suciedad de gran tamaño, usa un palillo fino para removerla. Asegúrate de ser muy cuidadoso, ya que si lo haces de forma brusca, puedes dañar los pines del puerto de forma permanente.

Por otro lado, una lata de aire comprimido puede ayudarte a remover el polvo sin dañar el puerto USB-C de tu móvil.

Cable, adaptador o fuente de alimentación defectuosos

Utilizar en exceso el cable USB-C, puede hacer que se deteriore o se rompa tarde o temprano. Por tanto, si el cable presenta daños notables, es momento de pensar en sustituirlo. Para comprobar si este es el problema, puedes iniciar probando con un cable de mismo tipo.

En otras ocasiones, el cable se encuentra en perfectas condiciones, pero es el adaptador de corriente el que tiene pequeños fallos en su interior. Para esta situación también puedes intentar probar con uno distinto antes de comprar uno nuevo.

Ahora bien, en el peor de los casos, la salida de la fuente de alimentación puede estar deficiente. La solución a este problema es intentar usar una toma de corriente alternativa.

Sistema operativo bloqueado

Una de las razones por las que tu Samsung Galaxy no carga puede darse porque tu sistema operativo se encuentra bloqueado. La solución a esto es bastante sencilla, solo debes seguir los siguientes pasos:

Mantén presionado los botones de bajar volumen y encendido durante aproximadamente 20 segundos.

durante aproximadamente 20 segundos. Suelta los botones cuando veas el logo de Samsung.

Cuando el móvil se inicie, puedes conectarlo de nuevo y verificar si está cargando.

Hay bug o fallo que afecta la carga

Si tu móvil no carga aun cuando está enchufado, puede que tenga un pequeño problema de conexión. Reiniciar tu móvil puede ayudar a solucionarlo, ya que los componentes fundamentales del mismo se restablecen en este momento.

Otra manera de solucionar es instalando una actualización de sistema, si es que hay una disponible. Para verificarlo, ve a la app de Ajustes y en la barra de búsqueda escribe «actualización». Accede a la opción con ese nombre y comprueba si puedes actualizar tu móvil.

Puerto de carga o batería dañada

Al igual que el cable USB-C, el puerto de carga y la batería no son para siempre. Por lo tanto, luego de tres o más años, puede que estos componentes se deterioren. Más aún, si se utilizan de forma muy continua. ¿Eres de los que carga el celular toda la noche? Entérate de lo que sucede cuando haces esto.

Así que, la solución de esto es sustituir el puerto de carga o la batería de tu móvil con un técnico de confianza.

Tu móvil está desactualizado

Existen situaciones donde tu móvil carga parcialmente, y este error puede deberse a un problema del sistema. Para resolverlo, deberás asegurarte de tener instalada la última versión del software.

Para esto, puedes ingresar a la sección de “Ajustes” y buscar la opción “Actualización de software”. En esta sección, encontrarás las actualizaciones disponibles (en caso de que haya).

Mientras tanto, usa la carga inalámbrica

En caso de que tengas un móvil Samsung de gama alta (como puede ser la serie Galaxy S22), tendrás la opción de cargarlo sin emplear ningún cable o adaptador, es decir, por medio de la carga inalámbrica.

Para esto, debes utilizar un cargador Qi (debería funcionar con un cargador de cualquier marca). Solo coloca tu móvil en la plataforma de carga y espera unos minutos. Si aún no tienes un cargador inalámbrico, puedes ver las 5 mejores opciones para Samsung.

Reparación del sistema Samsung con DroidKit

Si ninguna de las opciones anteriores ha sido de utilidad, y tu móvil sigue sin cargar, la mejor opción es averiguar si ocurre un inconveniente con el sistema operativo Android.

La mejor manera de hacerlo, es por medio de DroidKit. Esta es una herramienta que le brinda a los usuarios un excelente soporte para móviles y tabletas de la marca Samsung. Esta funciona tanto en ordenadores Mac, como en Windows.

Entre los inconvenientes que puedes solucionar, se encuentra el bloqueo de aplicaciones, fallos en el táctil o en la cámara, congelación del dispositivo y más. Lo mejor de todo, es que no necesitas tener conocimientos técnicos. Los pasos para utilizarlo son los siguientes:

Primero, debes descargar el programa de DroiKit, puedes descargarlo para Windows y para Mac.

puedes descargarlo para Windows y para Mac. Conecta tu Samsung con el ordenador haciendo uso de tu cable USB – C.

haciendo uso de tu cable USB – C. Abre DroidKit, actívalo y ejecútalo.

actívalo y ejecútalo. Pulsa en la opción “Reparación del Sistema”.

Ahora, encontrarás una descripción de todo lo que puedes verificar haciendo uso de esta herramienta. Debes hacer clic en la opción “Empezar” para iniciar la reparación del sistema.

Lo siguiente es vincular tu móvil ingresando los datos solicitados por la herramienta.

solicitados por la herramienta. Para poder solucionar el inconveniente, debes descargar un firmware.

Una vez descargado, debes hacer clic en “Reparar ahora” y automáticamente, Droidkit comenzará la reparación del sistema.

Espera unos minutos para que la reparación se complete y luego podrás desconectar tu móvil.

Como ves, el inconveniente de la carga de los móviles Samsung puede deberse a varias razones, por lo que siempre es importante verificar cuál de todas ellas es, y de esta manera, podrás encontrar una solución factible.

Esperamos haberte ayudado con este artículo sobre por qué tu Samsung Galaxy no carga y cómo solucionarlo, ¡nos vemos pronto!