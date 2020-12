¿Eres de pasarte con las copas en Fin de Año? Pues entonces necesitas una aplicación que te permita programar las felicitaciones en WhatsApp para no quedar mal con tus amigos y familiares.

A diferencia de otras aplicaciones de mensajería, WhatsApp no permite programar mensajes de forma nativa. Para ello es necesario descargar una aplicación extra que permita realizar esta acción. Si no sabes qué aplicación descargar, como así tampoco cómo configurarla, no te preocupes, has llegado al lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar cómo hacer esto de forma simple y rápida.

¿Cómo programar las felicitaciones de Fin de Año en WhatsApp?

Antes de que te mostremos el tutorial que tienes que seguir para poder programar las felicitaciones de Fin de Año en WhatsApp, es imprescindible que descargues la aplicación SKEDit Scheduling. Puedes descargarla de forma gratuita desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo.

¿Cómo configurar SKEDit Scheduling?

Si ya has descargado e instalado esta aplicación en tu móvil Android, tendrás que configurarla para poder programar los mensajes de forma correcta. Sigue estos pasos para que puedas configurar esta app fácilmente:

Abre la aplicación SKEDit desde tu móvil Android.

desde tu móvil Android. Marca la opción que aparece al final de la pantalla y luego pincha en Adelante .

. Espera a que la app configure todo. Esto suele tardar menos de 2 minutos.

Pincha en WhatsApp .

. Una vez seleccionada la app de mensajería, dale al botón que dice Hecho.

Por consiguiente, deberás pinchar nuevamente sobre WhatsApp .

. Aparecerá un cartel con dos opciones, pincha en la opción que dice Habilitar accesibilidad .

. Ingresa en SKEDit.

Pulsa sobre el botón que se muestra al lado de “Usar el servicio”.

Y, por último, pincha en Permitir.

Es muy importante que sigas todos los pasos que te mostramos arriba al pie de la letra. Si te saltas alguno de ellos, o bien los haces mal, no podrás programar mensajes en WhatsApp.

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp con SKEDit?

Una vez que hayas configurado todo, deberás aprender a programar mensajes en WhatsApp con SKEDit. No hace falta que seas un experto, ya que hacerlo es extremadamente simple:

Abre la app SKEDit .

. Pincha en WhatsApp .

. Añade el grupo o los contactos a los que les quieres enviar la felicitación de Fin de Año por WhatsApp.

Pincha en Ok .

. Selecciona los contactos o el grupo que quieres añadir en SKEDit.

Escribe el mensaje de felicitación de Fin de Año.

de felicitación de Fin de Año. Una vez escrito el mensaje a enviar, pincha sobre la fecha .

. Elige el día que quieres que se envíe el mensaje.

que quieres que se envíe el mensaje. Pincha sobre la hora .

. Selecciona la hora en la que quieres que se envíe la felicitación de Fin de Año, y dale al botón Aceptar.

Pulsa sobre la pequeña palomita que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

Pincha en Ignorar .

. Vuelve a pulsar sobre Ignorar .

. Si realizaste todo de forma correcta, podrás ver como aparece el siguiente mensaje debajo de WhatsApp: “1 mensaje programado”.

Cabe destacar que puedes programar varios mensajes por separado, si es que quieres enviar felicitaciones personalizadas. Además, podrás editar los mensajes programados, como así también cambiar la fecha y la hora de esos mensajes si así lo deseas.

Sin mucho más que añadir al respecto, en caso de que tus familiares o amigos usen Telegram, te recomendamos seguir este tutorial para programar mensajes en Telegram.