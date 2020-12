Hace unos días me compré una Honor Scale 2 para llevar un seguimiento preciso de mi peso corporal. Sin embargo, sincronizarla ha sido una pesadilla. Es por eso que en este artículo te explico cómo solucionar los problemas que puedas tener así como la respuesta a todas tus dudas.

Es posible que este tutorial también te sirva para las básculas Huawei Body Fat Scale, Báscula inteligente Honor y PICOOC S1 Pro, ya que todas usan el mismo método de conexión y sincronización.

¿Qué aplicación usar para ver el peso de la Honor Scale 2 en el móvil?

Verás que en Google Play existen varias aplicaciones de Huawei para seguir el peso de sus básculas (no podemos olvidar que Honor ha formado parte de Huawei hasta ahora).

Estas aplicaciones son Huawei Body Fat Scale, Honor Smart Scale y Huawei Salud. Pues bien, solo Huawei Salud es compatible con esta báscula. Las demás aplicaciones están descatalogadas y ya no funcionan con la báscula por lo que mejor no las pruebes.

¿Cómo sincronizar tu báscula Honor Scale 2 con la aplicación Huawei Salud?

Los pasos a dar son realmente sencillos:

Asegúrate de que has instalado la app en tu móvil y créate una cuenta de Huawei (si es que no la tienes) para poder entrar en ella.

Una vez dentro, pulsa en la opción Dispositivos y luego en Añadir .

y luego en . Haz clic en Básculas y luego pulsa en Honor Scale 2 .

y luego pulsa en . Haz clic en el botón Enlazar (asegúrate de que has activado el Bluetooth, el WiFi y los servicios de GPS) y súbete a la báscula para que esta pueda establecer la conexión. Debe encenderse y comenzar a pesarte.

(asegúrate de que has activado el Bluetooth, el WiFi y los servicios de GPS) y súbete a la báscula para que esta pueda establecer la conexión. Debe encenderse y comenzar a pesarte. La app mostrará una animación de que se ha conectado con tu báscula.

Una vez enlazada, en la pestaña Dispositivos podrás ver tu peso, IMC, índice de grasa corporal y demás datos que muestra la aplicación.

¿Qué pasa si no aparece la Honor Scale 2 en los dispositivos para Añadir?

A muchas personas le pasa que la báscula no enlaza, y no lo hace porque entre las opciones de Básculas no aparece esta opción. A mí personalmente me ha pasado y para ello he tenido que asegurarme de algunas cosillas:

Instalar la última versión de Huawei Salud, en mi caso el APK de la versión 11.0.0.517 me ha funcionado.

Si con el APK instalado en su última versión (o a través de Google Play) no te funciona asegúrate de que tienes buena conexión a Internet .

. Reinicia el móvil y repite el proceso.

y repite el proceso. Borra el caché de la app en Android, e incluso borra los datos, pero ten en cuenta que tendrás que sincronizar de nuevo los dispositivos que tengas añadidos.

Si esto no te funciona, tendrás que probar a diferentes horas para realizar el proceso

Si ninguno de estos pasos logra solucionar el problema, ve probando cada día a ver si funciona de nuevo. ¿Por qué esta solución te podría funcionar? Huawei Salud se conecta a los servidores para actualizar los dispositivos compatibles, y si esto no sucede puede deberse a un problema en los servidores de Huawei. En mi caso, después de probar todo lo anterior no funcionó, pero un día después sí logró conectarse con los servidores y se actualizaron los modelos compatibles, pudiendo conectarme a ella sin problemas.

He estado mirando los comentarios de Google Play Store y he visto que miles de personas tienen problemas para sincronizar sus básculas Honor y Huawei con la app de Huawei Salud. Espero que esto os ayude con la tarea, ya que en caso contrario solo os quedará enviar de vuelta la báscula a la tienda donde la habéis comprado…