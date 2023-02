Si no puedes usar Android Auto con tu Samsung Galaxy S23, no te preocupes, no eres el único. Se trata de un bug que trajeron de fábrica los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra, el cual impide conectarse a Android Auto correctamente. Este problema ya lo padeció la serie Galaxy S22 durante sus primeros días de vida en el mercado, por lo que sorprende que Samsung o Google no hayan previsto que podía volver a ocurrir.

Sea como sea, afortunadamente la comunidad ya ha encontrado una solución a este problema, que normalmente ocurre cuando se intenta conectar el Samsung Galaxy S23 a Android Auto de forma inalámbrica y automática. Enseguida te contamos todos los detalles de la solución por si tú también estás sufriendo este inconveniente.

Cómo conectar el Samsung Galaxy S23 con Android Auto si da error

Lo que tienes que hacer para conectar tu Galaxy S23, S23+ o S23 Ultra con Android Auto es seguir estos pasos:

Asegúrate de que el WiFi y el Bluetooth de tu Galaxy S23 estén encendidos.

de tu Galaxy S23 estén encendidos. Ve a los ajustes del Bluetooth y selecciona tu coche para emparejarlo. Por supuesto, el coche debe estar encendido para que el móvil pueda detectarlo.

para emparejarlo. Por supuesto, el coche debe estar encendido para que el móvil pueda detectarlo. Abre Android Auto en el móvil y elige esta misma opción en la pantalla del coche.

Básicamente, la solución es emparejar manualmente la conexión Bluetooth de tu Galaxy S23 con el coche a través de los ajustes. Esto debería ser suficiente para que puedas usar Android Auto sin problemas. En caso de que esta solución no te sirva, es posible que tu problema sea más específico. Por tanto, te recomendamos echar un ojo a estas 5 soluciones para cuando Android Auto no funciona.

Actualiza tu Samsung Galaxy S23 a la última versión

Samsung y Google ya están trabajando en una solución, aunque tardará en llegar. Cuando se presentó este mismo problema con la serie Galaxy S22 tardaron 2 meses en lanzar una solución definitiva. Esta solución llegará a través de una actualización OTA. Quizás cuando estés leyendo esto la solución ya esté disponible, así que sigues los pasos de los siguientes tutoriales:

Es importante que actualices tanto el sistema de tu Samsung Galaxy S23 como las aplicaciones de Google Play Store, pues seguramente la solución parcheará errores tanto del propio móvil como de la aplicación que falla (Android Auto). En fin, esperamos que este breve tutorial te haya sido de ayuda.