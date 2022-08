Los móviles brindan infinidad de funciones útiles gracias a sus procesadores inteligentes, pero como cualquier dispositivo, no son perfectos. Sus sistemas suelen tener fallas, y la marca Xiaomi no se libra de estas. Por ejemplo, el error «No se pudo acceder a la tarjeta SD» de cámara en Xiaomi.

En este sentido, hay fallos que pueden resultar muy molestos. Uno de ellos es que la pantalla de tu Xiaomi, Redmi o POCO se apague o se encienda cuando no debe en una llamada, escuchando audios de WhatsApp o en otras aplicaciones. ¿Esto tiene alguna explicación? ¿Se puede solucionar? Es posible, y aquí te lo explicaremos.

Por qué la pantalla de tu Xiaomi se pone negra con audios de WhatsApp

Cuando escuchas un audio de WhatsApp, el sistema está programado para detectar en donde tienes el móvil, si cerca de tu oreja o lejos de esta. Esto es con la intención de que el audio se reproduzca con el altavoz y con la pantalla encendida si tienes el móvil en tu mano o en cualquier otra parte, pero que al momento de llevarlo a tu oreja pase a reproducirlo de manera discreta en el altavoz superior y apagando la pantalla.

¿Cómo funciona esto? Con un sensor de proximidad. Este detecta el acercamiento del móvil a cualquier cosa que cubra la parte superior del mismo, de tal manera que percibe cuando llevas tu móvil a la oreja en una llamada o escuchando un audio. Sin embargo, no todos los móviles cuentan con este sensor de proximidad tradicional, ya que la marca china ha apostado por un mecanismo ultrasónico (un sensor virtual) en muchos de sus móviles.

Por qué la pantalla se enciende o se apaga cuando no debe

La razón por la que tu pantalla se apaga o se enciende cuando no debe, ya sea en una llamada o escuchando un audio en aplicaciones como WhatsApp, se debe a que el sensor de proximidad está fallando. Estas fallas son más recurrentes en el sensor virtual que implementa Xiaomi en muchos de sus móviles. Sin embargo, eso no descarta que estas no puedan estar presentes en los sensores de proximidad tradicionales.

Al estos fallar, el sistema no detectará correctamente cuando acercamos o alejamos el móvil a nuestra oreja o alguna cosa, provocando que, por ejemplo, la pantalla quede encendida en una llamada al momento de llevar el móvil a la oreja, y en consecuencia presionemos sin querer alguna opción en la pantalla, lo que resulta una verdadera molestia.

Cómo evitar que la pantalla de tu Xiaomi se ponga negra con audios de WhatsApp

Por suerte, hay algunas posibles formas de solucionar este problema. Puede ser tan simple como reiniciar el móvil, o tener que llegar a configuraciones ocultas del sistema. Sin embargo, lo primero es verificar si el sensor está funcionando correctamente o no, haciendo un test de comprobación.

Realiza el test de comprobación del sensor de tu móvil

Abre la aplicación Teléfono , donde sueles realizar llamadas.

, donde sueles realizar llamadas. Teclea el código *#*#6484#*#* como si fueras a hacer una llamada.

como si fueras a hacer una llamada. Se abrirá una lista de opciones. Busca y presiona Proximity sensor .

. En la nueva ventana podrás comprobar el funcionamiento del sensor.

Pasa tu mano por encima del sensor. Si este funciona, el valor 5.0 debería cambiar a 0.0, si no, el sensor está fallando.

Calibra el sensor de tu móvil

Dirígete de nuevo a las opciones anteriores tecleando el código *#*#6484#*#* en la aplicación Teléfono.

en la aplicación Presiona los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Additional tools .

. En la nueva lista selecciona Proximity sensor calibration test .

. Presiona el botón Calibrate y acerca tu mano al sensor hasta que aparezca 0.0 en la pantalla, luego aleja tu mano.

y acerca tu mano al sensor hasta que aparezca 0.0 en la pantalla, luego aleja tu mano. Si todo salió bien, aparecerá el mensaje Calibration passed.

Si no te sale a la primera, inténtalo de nuevo. ¿No te funciona la calibración y te sigue fallando? Presiona el botón Fail abajo a la derecha y reinicia el móvil.

Desactiva y activa el sensor de tu móvil

Abre la aplicación Configuraciones de tu móvil.

de tu móvil. Presiona la sección Aplicaciones seguida de Ajustes de aplicaciones del sistema .

seguida de . Selecciona Configuración de llamadas y luego Configuración de llamada entrante .

y luego . Dentro tendrás la opción de activar o desactivar el sensor de proximidad.

Puedes probar desactivando el sensor y activándolo seguidamente para calibrarlo. De igual manera, puede prescindir de él y dejarlo desactivado si así lo deseas. Por otro lado, si esta opción no te aparece, lo más probable es que tengas un sistema operativo superior a MIUI 11, donde ya contemplan este fallo.

Otras posibles soluciones

Hay que jugar todas las cartas posibles, por lo que si ninguna de las soluciones anteriores te funcionó, puedes intentar estas últimas que no actúan directamente en el problema, pero podrían solucionarlo.

Reinicia el móvil

La posible solución más simple para problemas del móvil es el reinicio. A veces el problema puede estar en alguna corrupción del sistema, por lo que si este se reinicia, restaurará los procesos. En ese sentido, no está de más reiniciar el móvil para descartar.

Para reiniciar tu móvil, mantén presionado el botón de bloqueo/encendido y selecciona Reiniciar en las opciones que te muestra.

Actualiza el móvil

El problema puede estar en el sistema operativo. Estos en sus lanzamientos suelen tener fallos que se van corrigiendo con actualizaciones. En este sentido, lo mejor es tener el sistema operativo al día para descartar.

Para comprobar si tienes actualizaciones y aplicarlas, dirígete a la aplicación Configuraciones > Acerca del teléfono > Versión MIUI.

Restaura el móvil de fábrica

Si el problema persiste, puedes intentar restaurando el móvil de fábrica. Esto podría ignorar las corrupciones que hayan causado el problema en el sistema o en las aplicaciones. Sin embargo, borrará toda tu información, por lo que te recomendamos hacer una copia de seguridad previamente. También te recordamos que es bajo tu responsabilidad.

Para restaurar el móvil de fábrica, abre la aplicación Configuraciones > Acerca del teléfono > Restauración de fábrica. Lee atentamente la información y presiona Eliminar todos los datos si estás de acuerdo.

Lleva tu móvil al servicio técnico

Si nada ha funcionado, tal vez sea el momento de rendirse. El problema puede ser a nivel interno, por lo que una reparación física puede ser necesaria. En este sentido, lo mejor es recurrir al servicio técnico de la marca para que realicen un diagnóstico adecuado. Incluso puedes aprovechar la garantía de tu móvil si aún la tiene.

Esperamos que hayas podido solucionar tu problema con alguna de estas soluciones. Por otro lado, sabemos que tu móvil puede tener más fallas, por lo que si la app Temas de tu Xiaomi ha desaparecido, aquí tienes el por qué y cómo recuperarla.