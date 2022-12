El correo electrónico es una herramienta imprescindible desde muchos puntos de vista. Se trata de la principal fuente de comunicación en el ámbito de las empresas y de uso personal. Razón por la que saltan tantas alarmas cuando es necesario reparar datos de un archivo de correo electrónico.

Es decir, algunos gestores de correo como Outlook permiten guardar o precargar la información en el ordenador. De esta forma, pueden revisarse los datos sin necesidad de estar en línea.

Estos mismos se bajan en formato PST/ OST, como una especie de respaldo de la información. Sin embargo, en algunas ocasiones estos emails llegan a dañarse, lo que impide que puedan leerse de nuevo.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando dichos archivos se corrompen y no abren? Ciertamente, no hay una forma directa de repararlos para que vuelvan a funcionar. Entonces, ¿qué se puede hacer para repararlos? Es una respuesta que podremos contarte a continuación.

Posibles causas por las que los archivos de correo se corrompen

Muchas veces, nos enfrentamos a dificultades como la corrupción o fallos al abrir un archivo de cualquier tipo. Con los PST y OST sucede lo mismo, ya que también están sujetos a la alteración de sus metadatos, lo que crea fallos que nos obligan a reparar datos. Pero, ¿qué puede generar que esto ocurra? Te contamos las tres principales causas.

Interrupciones durante lectura o modificación del archivo

La reparación de correos electrónicos puede ser necesaria durante la corrupción de datos de un archivo PST/ OST, y las interrupciones suelen ser el principal factor.

Normalmente, en sistemas operativos como Windows, pueden ocurrir las llamadas BSOD, o pantalla azul de la muerte. Estos errores ocurren cuando un archivo del sistema está roto o algún servicio falla.

Lo importante a destacar es que son interrupciones súbitas y que puede ocurrir en cualquier momento. Si estabas empleando el Outlook en dicha ocasión, ya sea durante la lectura o escritura de un archivo PST/OST, puede causar un daño o corrupción de los correos electrónico. Lo que, en consecuencia, ameritará que se tenga que reparar datos.

Por su parte, otros factores que pueden generar interrupciones son las fallas eléctricas, presionar un comando que apague la PC sin intención o cierres inesperados.

Violación de la seguridad de tu equipo

Los virus o las infracciones de seguridad son otros de los motivos por los que se necesita reparar correos electrónicos de Outlook o reparar datos de archivos PST y OST. Cuando un software malintencionado infecta tu ordenador, automáticamente todos los archivos se ven afectados o vulnerables.

Uno de los efectos de este caso es que genera fallos en el sistema operativo, causando BSOD constantemente y generando interrupciones. Por su parte, los virus de PC también pueden afectar los sectores del disco duro, que a su vez influye en los metadatos de los archivos allí guardados.

Uso de aplicaciones de terceros

Los gestores de correo de terceros pueden causar estragos en la información de tus archivos PST/OST. Principalmente, porque no tienen las licencias para leer esta información o para administrar las entradas de tu correo electrónico. En cambio, debe buscar atajos para que su programa funcione a la perfección.

Esto puede ser detectado por el sistema, generando un conflicto que afecta directamente los archivos, y haciendo que sea necesaria la reparación de correos electrónicos.

Por qué utilizar Repairit for Email para la reparación de correos electrónicos

No siempre se pueden conseguir herramientas que logren corregir archivos PST y OST de forma rápida y sencilla, o bien, que logren reparar datos en absoluto. Es decir, existen métodos para hacerlo, pero no se trata de sistemas automatizados, y requieren una serie de procesos.

Esta es una de las principales ventajas que tiene Repairit for Email. Con este programa, podrás reparar correos electrónicos de Outlook sin necesidad de ejecutar demasiados procesos. Además, tiene la bondad de que es compatible tanto con archivos PST, como OST, los formatos que más se usan para email.

Es una herramienta que puede emplearse tanto en Mac como en Windows, y en ambos puede realizar la reparación de correos electrónicos. Además, tienes la posibilidad de subir emails por lotes, sin un límite de tamaño, por lo que puedes agregar muchos de estos.

No obstante, no es lo único que ofrece Repairit for Email, ya que además de reparar datos, también puede acceder a los correos que se eliminaron hace mucho tiempo. Su algoritmo le permite acceder a las carpetas y direcciones donde se almacena esta información o emails perdidos y los restaura totalmente.

Incluso puede aplicar una reparación de correos electrónicos desde su base, es decir, corregir desperfectos en el mismo gestor de emails empleando este programa.

¿Cómo se reparan archivos OST/PST usando Repairit for Email?

Para poder aplicar la reparación de correos electrónicos, será necesario seguir una serie de pasos que te explicaremos a continuación.

Paso 1: obtener la herramienta Repairit for Email

Lo primero es ingresar en la web oficial de la herramienta y hallar el enlace de descarga del ejecutable. Recuerda que el programa solo es compatible con Windows y con MacOS. De esta forma, el archivo se bajará a tu carpeta de descargas, en donde podrás correrlo para iniciar la instalación.

Paso 2: iniciar la reparación de correos electrónicos

Ahora, debes subir los correos electrónicos dañados para reparar datos de cada uno de estos. No olvides que puedes cargarlos por lote para ahorrar tiempo y que no hay límite de tamaño. Presiona en el botón “Reparar” para que el proceso de corrección comience. Este mismo tardará conforme a la cantidad de archivos PST y OST cargados.

Paso 3: obtener la vista previa y guardado de correos

Al terminar de proceso para reparar datos, se obtendrán una serie de vistas previas con la información incluida en los correos electrónicos. Aquí podrás denotar que todo se encuentra en orden, dándote la opción de descargar el contenido corregido a tu ordenador. Si quieres reparar correos electrónicos de Outlook nuevamente solo debes repetir estos 3 pasos.

Conclusión

Repairit for Email es un software profesional que se ha encargado de la reparación de correos electrónicos. La empresa detrás del programa es una institución responsable, que te brinda toda la confianza y eficiencia para reparar datos. No solo es un programa infalible, sino que logrará sacarte de aprietos en muchas ocasiones.

Entonces, ya no tienes que buscar una segunda opción para reparar correos electrónicos de Outlook o el mismo buzón de email, Repairit for Email será todo lo que necesitarás.