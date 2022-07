Bizum es la forma más fácil y rápida de enviar dinero y hacer pagos pequeños. Es tan sencillo mover tu dinero por Bizum que a veces eso mismo puede ser un problema. Y es que, al ser un sistema de pagos instantáneo, asusta cuando alguien te envía dinero y no te llega la notificación del Bizum a tu móvil, a pesar de que has verificado el comprobante de la transferencia.

Lo primero que uno piensa es que el dinero se fue a otra persona, pero la realidad es que la mayoría de veces se trata de un problema de las notificaciones. Sí, a veces las notificaciones de Bizum fallan, por lo que tu móvil no las recibe pese a que ya tienes el dinero en tu cuenta. Ahora bien, este inconveniente suele ser culpa de tu smartphone y no de Bizum en sí. Pero no te preocupes, porque puedes solucionarlo fácilmente como te explicamos enseguida.

Si no te llegan las notificaciones de Bizum, es por una de estas razones

Aunque es obvio, hay que aclarar que cuando un Bizum no se envía por un error u otra razón, la notificación no llegará al móvil del destinatario porque el pago no se completó. Si tú o alguien más está intentando hacer un Bizum, pero no se envía, te recomendamos buscar el banco en Downdetector para saber si hay un problema en la plataforma en general o si es un problema específico que te afecta a ti.

Ahora bien, si todo está en orden y todos los bancos están funcionando correctamente, pero tu móvil sigue sin recibir las notificaciones de Bizum, el problema puede ser uno de los siguientes:

Tu teléfono está limitando los procesos en segundo plano , posiblemente porque la función de ahorro de batería está activa.

, posiblemente porque la función de ahorro de batería está activa. Las notificaciones de la app del banco están desactivadas .

. El ahorro de datos o las funciones de privacidad están impidiendo la llegada de notificaciones.

No estás conectado a Internet o tienes mala conexión.

o tienes mala conexión. Hay un bug o error en tu móvil que afecta el sistema de notificaciones.

Las soluciones a estos problemas son bastante sencillas, así que no te preocupes. A continuación, te las mostramos todas. Aplica cada una de ellas en el orden en que se muestran hasta dar con la solución específica para ti.

¿Qué hacer si no recibo las notificaciones de Bizum en el móvil?

Aquí tienes todas las posibles soluciones para ver las notificaciones de Bizum si no están llegando a tu móvil.

Desactiva el ahorro de batería y los límites de uso en segundo plano

Al ser cada móvil diferente en cuanto a opciones, no podemos mostrarte la forma exacta de desactivar el modo de ahorro de batería y los límites de uso en segundo plano en tu smartphone específico. Sin embargo, generalmente se desactiva de esta manera:

Abre la Configuración de tu móvil.

de tu móvil. Dirígete al apartado de Batería .

. Apaga cualquier opción que diga ahorro de batería o similar.

o similar. También deberías ver una opción de ahorro de batería para apps específicas. Accede a ella y desactiva las limitaciones para la app de tu banco y para la app de mensajes.

También puedes ir directamente a Configuración > Aplicaciones y seleccionar la app de tu banco desde allí. Luego, busca una opción relacionada con el ahorro de batería y las limitaciones en segundo plano, y desactívalas de tal forma que la aplicación pueda funcionar sin limitaciones de fondo.

Apaga el ahorro de datos y la restricción de uso de datos

Normalmente, deslizando la barra de notificaciones hacia abajo, debería aparecerte el botón que activa/desactiva el modo de ahorro de datos. Lo que hace este modo es limitar el acceso a Internet para que solo las apps imprescindibles puedan conectarse a la red, y la aplicación de tu banco puede no ser considerada como una de ellas. Por tanto, te recomendamos hacer lo siguiente:

Desactiva el modo de ahorro de datos desde la barra de notificaciones de ser posible.

Seguidamente, ve a Configuración > Aplicaciones para seleccionar la aplicación de tu banco y ver sus ajustes.

para seleccionar la aplicación de tu banco y ver sus ajustes. Revisa en los permisos que no hay nada que le impida acceder a Internet. Además, asegúrate de que en la opción llamada «Restringir uso de datos» o similar, la app pueda usar el WiFi y los datos móviles para conectarse a Internet en segundo plano.

Eso debería ser suficiente para resolver el problema de las notificaciones de Bizum que no llegan. Recuerda realizar este procedimiento tanto con la app de tu banco como con la app de mensajes.

Asegúrate de que las notificaciones de Bizum estén activas en la app y en el móvil

También cabe la posibilidad de que las notificaciones de Bizum, o mejor dicho de la aplicación del banco y de los mensajes, estén desactivadas. Para activarlas, debes hacer lo siguiente:

Entra en Configuración > Aplicaciones .

. Selecciona la app de tu banco primeramente (luego debes hacerlo con la app de mensajes también, por si acaso).

primeramente (luego debes hacerlo con la app de mensajes también, por si acaso). Ve al apartado de Notificaciones y verifica que todo esté activo.

y verifica que todo esté activo. Luego, abre la aplicación del banco y ve a sus ajustes. Dentro de la app, busca un apartado de notificaciones y comprueba que esté todo en orden.

En resumen, verifica que las notificaciones de Bizum estén activas tanto en la app del banco como en el teléfono.

Revisa tu conexión a Internet y apaga el modo avión

Si el Internet al que estás conectado es muy lento, las notificaciones de Bizum tardarán más de lo normal en llegar. Además, no olvides que modo avión desactiva todas las conectividades, incluyendo el WiFi y la red móvil, que son necesarias para recibir las notificaciones de Bizum. Así que desliza hacia abajo la barra de notificaciones de tu Android, asegúrate de que el modo avión esté apagado y que estás conectado a un Internet de calidad.

Actualiza todo lo que puedas y reinicia el móvil

En caso de que el problema se deba a un bug o a un fallo del sistema, normalmente una actualización o reinicio del dispositivo lo resolverá. Aplica estas soluciones para comprobarlo:

Actualiza tu smartphone desde Configuración > Acerca del teléfono > Actualizar (la ruta y el nombre de las opciones puede variar dependiendo del móvil que tengas).

(la ruta y el nombre de las opciones puede variar dependiendo del móvil que tengas). Por otro lado, busca los Servicios de Google Play en Configuración > Aplicaciones (puede que tengas que activar la opción «Mostrar apps del sistema» para encontrarla). Selecciónala, pulsa en Forzar detención y luego en Desinstalar actualizaciones . Espera a que la app se actualice automáticamente y así el problema debería quedar solucionado.

en Configuración > Aplicaciones (puede que tengas que activar la opción «Mostrar apps del sistema» para encontrarla). Selecciónala, pulsa en Forzar detención y luego en . Espera a que la app se actualice automáticamente y así el problema debería quedar solucionado. También ve a Google Play Store y busca la app de tu banco . Si hay una actualización disponible para esta app, presiona en Actualizar.

. Si hay una actualización disponible para esta app, presiona en Actualizar. Por último, reinicia el móvil.

Verifica la protección contra spam de los SMS

Finalmente, si tampoco estás recibiendo la confirmación de los Bizum por mensajes SMS, es posible que estos estén yendo a la carpeta de spam. Para verificarlo, ve a los ajustes de la app Mensajes y comprueba que no hayas silenciado o marcado como spam los mensajes de Bizum en la opción llamada «Protección contra SPAM» o similar.

¡Listo! Esperamos que con todas estas soluciones ya puedas recibir las notificaciones de Bizum en tu móvil sin problemas. Por cierto, si te interesa usar Bizum como un pro, mira cómo enviar un Bizum por WhatsApp y los consejos para evitar que te estafen con Bizum.