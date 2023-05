No me abren los enlaces de Instagram: por qué y solución

A veces las aplicaciones fallan y no sabemos bien por qué. Tal vez debido a errores nativos de la propia app, o a problemas internos en nuestro móvil. Saberlo es cuestión de probar diferentes formas de solucionar los inconvenientes. En esta ocasión, conocerás algunas soluciones para el caso en el que no te abran los enlaces de Instagram de una forma u otra.

Puede suceder que, cuando te envían la URL a una publicación en Instagram, esta no te abra, te redirija a otra publicación totalmente distinta, o, en otros casos, que simplemente la red social te prohíba ver el contenido del enlace. Las razones de por qué sucede esto pueden ser diferentes dependiendo del caso, y la forma de arreglarlo también. A continuación sabrás bien cómo.

No me abren los enlaces de Instagram: estas son las razones y sus soluciones

Dependiendo de tu situación, puede que de alguna forma no puedas visualizar lo que hay en un enlace de Instagram una vez te lo pasan. Si te pica la curiosidad por ver lo que te enviaron y estás dispuesto a solucionarlo como sea, aquí te dejamos algunas alternativas que te servirán, dependiendo de la circunstancia.

Pero antes debes de saber algo: si tu problema es que abres el enlace y la app de Instagram no te deja ver el contenido, es porque seguramente la cuenta donde está la publicación está marcada como privada. En estos casos, solo los perfiles que siguen esa cuenta podrán ver lo que se encuentra dentro.

Si no es tu caso, y en realidad, el enlace de Instagram no se abre para nada, o te lleva a una publicación diferente, entonces es mejor seguir las siguientes maneras para solucionarlo.

Actualiza Instagram

Quizá la razón más frecuente de que no te abran los enlaces de Instagram, sea porque tienes una versión desactualizada de la app. En estos casos, es tan sencillo como dirigirte a la aplicación de Google Play Store, para actualizar a la versión más reciente de Instagram. En caso de que no aparezca, quiere decir que tienes la versión más nueva de la app, de modo que no será esa la razón y tendrás que pasar a los siguientes métodos para dar con la solución.

Borra la caché de la aplicación

Si la primera opción no te resolvió el problema, prueba a borrar la caché de la app. Quizá algunos archivos temporales que se hayan acumulado mientras navegabas, estén dándote problemas. Para deshacerte de ellos, debes seguir los siguientes pasos:

Ve a Ajustes en tu móvil.

en tu móvil. Entra en el apartado Aplicaciones .

. Busca Instagram .

. Selecciona la opción de Almacenamiento .

. Pulsa en Borrar caché.

Descarga una versión anterior de Instagram

Por otro lado, si el problema sucedió justo después de actualizar el Instagram, entonces tal vez la nueva versión esté dando inconvenientes o venga con errores. Es mejor retroceder de nuevo en cuanto a la versión de la app, y para esto, puedes volver a instalar Instagram desde alguna de las páginas más seguras para descargar APK.

Reporta el problema al equipo de soporte en Instagram

Lo has dado todo y nada, no te abren los enlaces en Instagram. Bien, llegó la hora de recurrir al soporte de la propia aplicación y que sea la compañía quién proporcione soluciones. Después de todo, existe la probabilidad de que el error sea general. Sigue los siguientes pasos:

Ve al perfil de tu cuenta de Instagram.

de tu cuenta de Instagram. Selecciona el menú que encontrarás en la esquina superior derecha, en forma de 3 rayas horizontales.

que encontrarás en la esquina superior derecha, en forma de 3 rayas horizontales. Entra en Configuración y privacidad .

. Selecciona Ayuda .

. Elige la opción Informar de un problema .

. Pulsa sobre Informar de un problema sin sacudir .

. Escríbele a soporte qué es lo que pasa y luego envía tu informe.

a soporte qué es lo que pasa y luego envía tu informe. Luego de esto, solo queda esperar a que arreglen el problema con la aplicación.

¿Te ha servido algunas de estas soluciones para poder abrir enlaces de Instagram?