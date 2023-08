Si el botón de encendido de tu Xiaomi te redirige al Asistente de Google, es obvio que tienes un problema de configuración. La buena noticia es que en esta publicación te mostraremos los pasos que debes seguir para solucionarlo.

Antes de eso, este no es el único tutorial para solucionar problemas de MIUI que hemos publicado. Si quieres eliminar el sonido que tu móvil hace al conectarle el cargador, aquí te explicamos los pasos que tienes que seguir.

Pasos para solucionar el botón de encendido de tu Xiaomi

Por el momento, se desconoce por qué algunos usuarios están experimentando este problema, pero el porqué no importa mucho si no es nada que no tenga solución. Sin más preámbulos, los pasos para solucionar este problema con el botón de encendido de tu Xiaomi son los siguientes:

Abre el menú y dirígete a la opción de “Ajustes adicionales”.

Lo siguiente, es que busques la opción llamada “Atajos de botones” (en otras versiones de MIUI puede aparecer como “Acceso directo por gestos”).

(en otras versiones de MIUI puede aparecer como “Acceso directo por gestos”). El tercer paso es entrar a “Iniciar Asistente de Google” y de todas las opciones disponibles debes escoger la opción “Ninguno”.

Si esto tampoco arregla el botón de encendido de tu Xiaomi, entonces tienes un problema de hardware que debe ser solucionado en el servicio técnico.

No todas las versiones de MIUI tienen los mismos nombres para cada opción, pero sí en el mismo lugar

En otras versiones de MIUI no verás las opciones que vez en la última imagen, sino solo un botón para activar o desactivar la opción “Mantener pulsado el botón de encendido durante 0.5 s”. En caso de que te aparezca de esta manera, lo único que debes hacer es desactivar dicha opción.

Como puedes ver, los pasos para que el botón de encendido de tu Xiaomi no te redirija al Asistente de Google son muy sencillos.