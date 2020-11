¿Estás teniendo problemas para conectarte a la red móvil 4G con tu móvil Motorola? Si tu respuesta es sí, no te preocupes, esta es una falla muy común que por suerte tiene solución.

Antes de que te mostremos las soluciones que puedes llevar a cabo para que este problema no siga afectándote, te recomendamos actualizar el Android de tu móvil Motorola. A veces las últimas versiones del sistema operativo móvil de Google, o bien los parches de seguridad, solucionan este tipo de problemas de conexión al instante.

Solucionar el problema que hace que el móvil Motorola no se conecte a la red 4G

Es importante destacar que estas soluciones que te mostramos a continuación sirven para cualquier móvil Motorola. No importa el modelo que tengas, ni tampoco la versión de Android, son métodos que se ajustan a cualquier terminal Moto.

Restablece los ajustes de la red de datos

Esta solución debería eliminar el problema que causa que tu móvil Motorola no se conecte a la red 4G. Lo que hace este método es restablecer los ajustes de fábrica de la red de datos móviles, o sea, vuelve a configurar el teléfono de forma automática para que pueda conectarse a la red de datos de tu plan de telefonía móvil.

Cabe destacar que no importa el país en donde te encuentres, o bien la compañía que hayas contratado para tener Internet móvil, pues el restablecimiento de la red de datos se realiza de forma automática.

Ingresa en la Configuración de tu dispositivo móvil Motorola.

de tu dispositivo móvil Motorola. Por consiguiente, deberás pinchar sobre la opción que dice Internet y redes (la primera de la lista).

(la primera de la lista). Pulsa sobre Red Móvil .

. Vete hasta el final de la pantalla y pincha sobre Opciones avanzadas.

Pulsa en Nombres de puntos de acceso .

. Dentro de la pantalla llamada APN, tendrás que pinchar sobre los 3 pequeños puntos verticales que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Aparecerá una opción llamada Restablecer valores predeterminados , pincha sobre la misma.

, pincha sobre la misma. En segundos, tu móvil Motorola te dirá que se han restablecido todos los datos.

Luego de llevar a cabo el tutorial, deberías poder ver el logo 4G arriba a la derecha de la pantalla de tu móvil. Por otro lado, si no observas ese logo o bien aparece otra letra, no te preocupes, mientras la letra sea H, H+ o LTE no deberías tener problema, pues esas son indicaciones de que estás conectado a una red móvil de alta velocidad.

Y si esto no sucede, consulta el APN de tu operador móvil y ponlo manualmente, en algunos no funciona bien si se pone de forma automática.

¿Sigues sin poder conectarte a la red 4G?

Si el problema persiste y observas que solo te puedes conectar a la red 3G con tu móvil Motorola, te recomendamos quitar la tarjeta SIM y limpiarla con una goma de borrar. Haciendo esto mejorarás la conexión de los pines de la tarjeta SIM con los pines del móvil.

Sin mucho más que añadir, si nada de esto te funcionó, te recomendamos que le des un vistazo a estas 7 posibles soluciones que puedes llevar a cabo para arreglar este problema. Por otro lado, puedes ponerte en contacto con el soporte de la compañía de telefonía móvil que te brinda el servicio, ellos podrían llegar a efectuar algún tipo de gestión para solucionarte el inconveniente.