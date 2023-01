La BZRP Music Sessions #53 ha revolucionado Internet. La colaboración entre el famoso productor argentino y la cantante colombiana ha sido el tema de conversación de los últimos días en todas las redes sociales. Y, como era de esperar, los memes de Shakira y Piqué por la canción de Bizarrap han sido tendencia en todas las plataformas.

Pues bien, otra cosa que se está viralizando en Internet relacionado con esta canción de Shakira y Bizarrap es el filtro de TikTok basado en la famosa canción «cambiaste un Rolex por un Casio». Así es, hay un efecto que puedes usar en Instagram y TikTok para ver cuál marca de reloj eres y a continuación te contamos cómo usarlo.

Cómo usar el filtro «Eres un Casio o un Rolex» en TikTok

El efecto para saber si eres un Casio o un Rolex ha sido creado por el usuario «1rocketlabs» y su nombre real es «Rolex o Casio». Además, es muy fácil usarlo, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre TikTok en tu móvil.

en tu móvil. Ahora, pulsa en la lupa que se encuentra en la esquina superior derecha para acceder al buscador de TikTok.

que se encuentra en la esquina superior derecha para acceder al buscador de TikTok. En la barra de búsqueda debes escribir Rolex o Casio y pulsa en buscar.

y pulsa en buscar. Una vez hecho esto, te aparecerán vídeos en los que se usó este efecto. Ahora tienes que abrir uno de los vídeos de Rolex o Casio.

de Rolex o Casio. En el vídeo, verás que arriba del nombre del usuario aparece efecto Rolex o Casio , pulsa sobre él.

, pulsa sobre él. Finalmente, solo tienes que presionar el botón Usar este efecto para comenzar a grabar tu vídeo de TikTok.

Si quieres saltarte la búsqueda manual de este filtro de TikTok, aquí abajo te dejamos el enlace del efecto Rolex o Casio para que accedas a él de manera más rápida:

Enlace | Efecto «Rolex o Casio»

¿Cómo usar el filtro «Eres un Casio o un Rolex» en Instagram?

Es importante que sepas que en Instagram no existe el filtro «Rolex o Casio» de TikTok. De hecho, hay una copia de este efecto, pero no es tan chulo, por lo que no vale la pena recomendarlo.

¿Qué puedes hacer? Pues fácil, graba el vídeo en TikTok, descárgalo y súbelo a Instagram. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues aquí te dejamos un tutorial sobre cómo descargar vídeos de TikTok sin marca de agua en tu móvil.