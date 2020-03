Desde hace muchísimo tiempo los usuarios de Android han clamado porque la app de YouTube permita escuchar música en segundo plano. Sin embargo, lo único que lograron fue que los desarrolladores crearan YouTube Premium, un servicio de suscripción que permite hacer eso y otras cosas más, como ver vídeos sin publicidad, o tener acceso a contenido exclusivo.

El hecho es que los usuarios han tenido que vivir sin esta funcionalidad mucho tiempo, o irse a Internet a buscar una solución alternativa. Pero hablando de soluciones, si eres dueño de un móvil Xiaomi parece que estás de suerte, porque hay una para ti. Descubre cómo escuchar música de YouTube en segundo plano desde un Xiaomi, y sin invertir ni un euro.

Tener YouTube sonando en segundo plano es muy sencillo si tienes un Xiaomi

Como sabrás, YouTube no permite reproducir música en segundo plano. Sin embargo, gracias a Xiaomi podrás saltarte esta restricción, y tener lo mejor de YouTube Premium gratis. La magia sucede gracias a la aplicación de música que viene con MIUI, y es una función añadida recientemente.

Hace unos meses, Xiaomi añadió a su app de Música una función que te permite iniciar sesión en tu cuenta YouTube, y con ello reproducir contenido. En pocas palabras, es como si tuvieses la web de YouTube en la app de Música de tu móvil.

Hasta aquí no hay nada sorprendente, pero ¿qué sucede si estás reproduciendo algo y te vas a otra aplicación? ¡Vualá! La música sigue sonando sin parar. Sí, con la app de Música de tu Xiaomi puedes seguir escuchando música de YouTube en segundo plano.

Paso a paso, cómo escuchar música de YouTube en segundo plano con la aplicación de Música de Xiaomi

Hace un par de párrafos atrás dijimos que era tan fácil como abrir la aplicación de Música, iniciar sesión en tu cuenta de YouTube y disfrutar. Y sí, realmente es así, pero vamos a explicarte con un poco más de detalle para que no te queden dudas:

Abre la app de Música en tu móvil Xiaomi. Dirígete a la sección “Ver” presionando el botón con el ícono de YouTube. Inicia sesión con tu cuenta de Google que generalmente utilizas cuando navegas en YouTube. Una vez lo hagas, YouTube cargará tus últimos vídeo reproducidos, así como contenido relacionado con tus gustos. Selecciona el vídeo de tu preferencia para que se reproduzca, o ubícalo utilizando el buscador. Una vez comience a sonar el vídeo, puedes salir de la aplicación de Música y dejarla en segundo plano. ¡Sí! YouTube seguirá sonando aunque la aplicación no esté en primer plano, y todo sin gastar un euro.

La aplicación de Música para MIUI 11 ofrece una característica extra, un práctico menú flotante que se activa cuando sales de la app y estás reproduciendo música. Con él podrás ver información del video que está sonando, así como pausarlo o pasar a la siguiente canción en la cola.

¿La función para escuchar música en segundo plano en tu Xiaomi no aparece? Tenemos la solución

Por alguna razón, Xiaomi no ha liberado esta funcionalidad a todo el mundo, por lo que puede que en algún momento no te aparezca disponible. Si la función “Ver YouTube” no te aparece, puedes solucionarlo de estas dos formas:

La primera es cambiar la región de tu móvil. Para hacerlo, tan solo tendrás que ir al menú de “Ajustes”, luego a “Ajustes adicionales”, “Región” y finalmente cambiar a Andorra. ¿Por qué este país? Porque sabemos que es uno de los que tiene esta función habilitada. No te preocupes, no pasará nada en tu configuración, solo se activará la funcionalidad en tu Xiaomi.

Por otro lado, si tu móvil tiene la ROM de Xiaomi EU, debes ir a la aplicación de Música, y ahí moverte a los ajustes avanzados de la aplicación. Una vez lo hagas, activa la opción “Recomendaciones”. Al hacerlo se activará la sección “Ver YouTube”, por lo que podrás iniciar sesión y disfrutar de tu música en segundo plano.

En Androidphoria no sabemos si esta función durará mucho tiempo en la app de Música de MIUI, ya que podría infringir alguna norma de la plataforma de vídeos de Google. Sin embargo, te invitamos a aprovecharla ahora que puedes, que seguro le sacarás mucho provecho.

¿Te ha gustado el tutorial? ¿Conoces algún otro truco oculto en tu Xiaomi? Nos vemos en la sección de comentarios para debatir al respecto.