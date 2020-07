Los stickers llegaron al mundo para mejorar la forma en la que chateas. Sin duda alguna, estos tienen la capacidad de hacer que te expreses con humor y claridad tanto en las redes sociales como en las apps de mensajería. Y en esta oportunidad, te explicaremos cómo eliminar un pack de stickers en WhatsApp. ¡Es muy fácil!

Borrar un pack de stickers en WhatsApp es muy fácil

Si quieres eliminar un pack de stickers en WhatsApp, solo tienes que seguir los pasos que te explicaremos a continuación. Después de que los lleves a cabo, el pack se eliminará y para volver a tenerlo tendrás que descargarlo de nuevo.

Lo primero que debes hacer es abrir WhatsApp y entrar a cualquier conversación que tengas abierta .

. Cuando estés dentro de la conversación, pulsa el icono de la cara feliz que se encuentra abajo, justo a la izquierda de “Escribe un mensaje“.

que se encuentra abajo, justo a la izquierda de “Escribe un mensaje“. Luego haz clic en la pegatina doblada que hay abajo a la derecha, la de los stickers.

Ahora toca el símbolo “+” para entrar a la configuración de los stickers.

Cuando entres, podrás ver una sección con todos los stickers y otra llamada “Mis stickers” en la que aparecen los que tienes agregados.

Entra en “Mis stickers” y selecciona el pack que desees borrar. Pulsa el botón de la papelera que sale justo al lado para eliminar los packs de stickers que ya no quieras.

¡Ya está! Así de fácil se pueden eliminar los packs de stickers en WhatsApp. Es necesario destacar que este mismo proceso funciona tanto con los stickers animados como con los convencionales.

Y si lo que quieres no es borrar stickers sino quitar los emojis recientes del teclado de WhatsApp, visita este otro artículo donde te explicamos cómo hacerlo. Sabemos que esto último es algo más complejo de lo que puede parecer y, de hecho, WhatsApp no tiene un método sencillo para lograrlo. Si hay algo que no sepas hacer en WhatsApp, déjanos un comentario y te ayudaremos.