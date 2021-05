Para eliminar los mensajes de WhatsApp en principio tienes solo 60 minutos. Eso podría ser un problema, pues hay ocasiones donde necesitas más de una hora para darte cuenta de que debes eliminar un mensaje de esa aplicación. Si eso se te ha pasado, te habrás dado cuenta de que luego de ese tiempo, la opción de “eliminar para todos” no la encontrarás disponible. Sin embargo, en esta ocasión te explicaremos cómo puedes lograr que el “eliminar para todos” este habilitado luego de haber pasado el tiempo para borrar el mensaje.

Cómo borrar los mensajes de WhatsApp después de haber pasado el tiempo para borrarlos

Como te comentamos, los mensajes en WhatsApp solo pueden ser borrados (para que no los vea el receptor) 60 minutos después de haberse enviado. Al menos eso es así para los usuarios menos experimentados, porque realmente sí existe una manera de borrar los mensajes después de una hora.

Cabe destacar que esto servirá realmente si después de la hora, tu contacto aún no ha visto el mensaje. Ojo, esto no quiere decir que si ya lo ha visto no podrás borrarlo, porque sí puedes hacerlo, pero es que quizás no tenga tanto sentido hacer el proceso que te comentaremos para eliminar un mensaje que ya fue visto.

Sea como sea, para eliminar el mensaje de WhatsApp luego de horas debes seguir estos pasos:

Coloca tu móvil en modo avión. Quita la hora automática de tu móvil y ponla manualmente a un minuto antes del momento en que enviaste el mensaje. Luego tienes que forzar la detención de WhatsApp (eso lo haces entrando en los ajustes de tu móvil y yendo a las aplicaciones). Entra a WhatsApp. Ve al chat donde está el mensaje que quieres eliminar. Deja pulsado el mensaje y selecciona el icono de la basura, ahí podrás ver que la opción de “eliminar para todos” estará disponible. Solo deberás pulsarla y ya estaría. Quita el modo avión de tu móvil. Vuelve a colocar la hora correcta.

¿Funciona este método para eliminar mensajes para todos en WhatsApp?

Aunque parezca increíble, la verdad es que si funciona. Es importante que todo ese proceso lo hagas mientras tu móvil está en modo avión, porque si llegas a desactivar esa opción antes de terminar el proceso, no podrás eliminar el mensaje.

¿Te ha funcionado este método par eliminar los mensajes de WhatsApp? ¿Qué te ha parecido este truco?