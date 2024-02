Dónde se guardan las descargas en los teléfonos Motorola

Si recientemente te has comprado un teléfono Motorola y te has topado con la sorpresa de que el mismo no dispone de una Galería de imágenes, o bien que no cuenta con ningún gestor de archivos “oficial”, ¡no eres el único! Esto le ha sucedido a todas esas personas que decidieron darle una oportunidad a este fabricante de dispositivos móviles.

Al tratarse de uno de los pocos fabricantes de móviles que incluyen Android Stock en sus terminales (Google Pixel, Nokia y Sony también hacen uso de esta versión), es totalmente normal que no incluyan una capa de personalización. El objetivo de esta versión de Android es ofrecer la versión más básica del sistema operativo (lo cual le permite mejorar exponencialmente el rendimiento).

De esta forma, ahorran recursos al no tener que crear aplicaciones propias, pues hacen uso de todas las apps de Google para suplir las necesidades más básicas. Volviendo a lo que nos compete, si no encuentras las descargas que realizaste desde Chrome u otro navegador en tu móvil Motorola, ¡no desesperes! Aquí te mostraremos dónde están y como encontrarlas.

Dónde guarda las descargas mi teléfono Motorola

No hace falta que descargues ninguna aplicación para hallar las descargas completadas en tu teléfono Motorola, pues las mismas se encuentra precisamente allí, en la carpeta llamada Descargas. Para encontrarla en cuestión de segundos, te recomendamos seguir el siguiente tutorial:

Abre la aplicación llamada “Files”.

Aparecerán varias carpetas, tendrás que ingresar en la que dice “Descargas” (se ubica debajo de la sección “Categorías”).

En dicha carpeta se almacenarán todas las descargas que realices desde los navegadores y demás aplicaciones (exceptuando WhatsApp, pues esta app de mensajería guarda fotos y archivos en su propia carpeta).

Cabe remarcar que hay ocasiones en las que la carpeta “Descargas” no aparece en el apartado “Categorías”. Si este es tu caso, deberás realizar estos pasos para hallarla:

Abre la app Files de Google . Dentro de la misma, tendrás que presionar sobre “Almacenamiento interno” (se ubica justo debajo de “Dispositivos de almacenamiento”).

. Dentro de la misma, tendrás que presionar sobre “Almacenamiento interno” (se ubica justo debajo de “Dispositivos de almacenamiento”). Navega por la pantalla hasta que encuentres la carpeta llamada “Download”. Una vez que la hayas encontrado, deberás pinchar sobre la misma .

. En segundos, observarás todas las descargas que se han completado.

En resumen, y para ser más claros al respecto, las descargas en los móviles Motorola se almacenan en la carpeta llamada Descargas. Recuerda que puedes cambiar la ubicación de las descargas de Chrome o demás navegadores, ¿cómo? Desde los ajustes del navegador que utilizas en tu terminal Motorola.