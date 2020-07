La integración de Google Meet con Gmail ha “molestado” a varios usuarios, pues aquellos que no usan este servicio de videollamadas han notado que ahora se observa una pestaña llamada Meet para hacer videoconferencias dentro de la propia app de Gmail para Android e iOS.

Si tú eres de esos usuarios que quieren ver más la pestaña de Meet en Gmail, no te preocupes, puedes deshabilitar el servicio de videollamadas en tu cuenta de Gmail de forma simple y rápida.

Cómo deshabilitar Google Meet en la aplicación de Gmail

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que seguir para deshabilitar Google Meet en la app de Gmail, es importante mencionar que este tutorial funciona tanto para Android como para iOS, pues la app es exactamente la misma en ambos sistemas operativos móviles.

Dentro de la app de Gmail, deberás pinchar sobre las tres pequeñas rayas que se ubican arriba a la izquierda de la pantalla.

que se ubican arriba a la izquierda de la pantalla. Se abrirá un menú con distintas opciones en la parte izquierda de la pantalla, desplázate hasta el final del menú y pincha en Configuración .

. Pincha sobre tu dirección de email.

Busca la opción que dice Meet y luego pincha sobre la palomita de color azul que está al lado de “Mostrar la pestaña de Meet para videollamadas”.

Cabe destacar que el tutorial no se aplica a todas las cuentas de Gmail que tengas, tendrás que realizar los mismos pasos en todas las direcciones de correo electrónico que utilices dentro de Gmail.

¿Puedo seguir utilizando Google Meet si desactivo esta opción?

No, no podrás seguir utilizando el servicio de videollamadas de Google. Al deshabilitar esta opción, la pestaña de Meet ya no será visible, por lo que no podrás ingresar a Meet desde Gmail para realizar videollamadas (tendrás que descargar la app desde Play Store).

Sin mucho más que añadir, si buscas una alternativa a Zoom te recomendamos usar Google Meet, el servicio es gratuito y permite hacer videollamadas con hasta 100 participantes al mismo tiempo.