La mayoría de tus aplicaciones funcionan a través de WiFi, pero cuando no tienes una conexión cerca de ti, es momento de recurrir a tu plan de datos. Pero, ¿qué pasa si tu red móvil no está funcionando? Pues, lo primero que debes hacer es mantener la calma, ya que en este artículo te mostramos qué hacer si los datos móviles no funcionan. Así que no te lo puedes perder.

¿Ya has intentado reiniciar tu dispositivo?

Sabemos que parece una tontería, pero descubrimos que la mayoría de los problemas con los smartphones se solucionan con un simple reinicio. Tu problema podría ser causado por una gran cantidad de posibles discrepancias, y aunque es probable que la razón por las que tus datos no funcionan sea un poco más compleja, no está de más intentar con esta opción, para empezar a descartar.

Reestablecer el APN, tal vez sea la solución

Tu APN es la forma en que tu smartphone se conecta con la red de tu operador de telefonía móvil. Piensa en eso como una contraseña WiFi para datos móviles, pero mucho más complicada, con configuraciones de IP, detalles de puerta de enlace y mucho más.

Dependiendo del móvil que uses, hay distintas formas de acceder a la configuración de APN, pero generalmente se encuentran en las secciones de Datos móviles o Conexiones inalámbricas y redes, y desde allí puedes reestablecer sus valores predeterminados.

Tal vez Google sea el problema

Si el problema se trata de que los datos móviles no funcionan específicamente con las aplicaciones de Google, existe una pequeña posibilidad de que sea algo relacionado con los servicios de la gran G. Hay algunas acciones que puedes probar, para ver si todo vuelve a la normalidad.

Para empezar, desinstala y vuelva a instalar las actualizaciones de Google Play Store, para hacerlo, solo sigue estos pasos:

Ingresa en el menú de Configuración.

Luego pulsa sobre la opción Aplicaciones.

Una vez allí selecciona Administrar aplicaciones.

Ubica la aplicación Google Play Store y pulsa sobre ella.

Pulsa sobre la opción Desinstalar actualizaciones.

Finalmente pulsa sobre el botón Aceptar.

Otras opciones pueden ser:

Buscar actualizaciones de software del sistema que puedan estar disponibles.

del sistema que puedan estar disponibles. Eliminar tu cuenta de Google y agrégala nuevamente.

Permite el uso de datos móviles a todas las aplicaciones

La mayoría de los smartphones permiten a los usuarios desactivar el uso de datos para aplicaciones específicas. Así que, si por alguna razón hay alguna app que se haya configurado en Solo WiFi, deberás permitir el uso de datos cuando esta se ejecute. Para hacerlo, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa en el menú de Configuración.

Después entra en Aplicaciones.

Selecciona la opción Administrar aplicaciones.

Pulsa en la app que presenta problemas.

Ubica la aplicación Google Play Store y pulsa sobre ella.

Establece las opciones para permitir el uso de datos para esta aplicación.

Restablece los datos de fábrica

Si ya lo has intentado todo, tal vez sea momento de tomar medidas más drásticas y realizar un restablecimiento de fábrica. Esto borrará todo en tu teléfono y traerá todas las configuraciones a sus valores predeterminados. Esto significa que tu smartphone quedará como la primera vez que lo encendiste.

Esto soluciona prácticamente cualquier problema de software que puedas encontrar. Es la mejor solución para muchos problemas, pero debe usarse como último recurso, debido a lo que conlleva tener que eliminar todos los datos.

Y tú, ¿conoces alguna otra solución cuándo los datos móviles no funcionan?