En cuestiones de configuraciones y opciones para los usuarios, TikTok no se diferencia mucho de otras redes sociales como Instagram o Snapchat. Esta plataforma para ver vídeos cada vez más largos, tiene millones de usuarios con cuentas en todas partes del mundo. Esto hace que todos conecten con contenido de cualquier clase, y además, puedan seguir a cuentas conocidas o de Influencers para no perderles de vista.

Y aunque al público, TikTok les permite visualizar muchas cosas, esto tiene un límite cuando se trata de las cuentas privadas. Al hacer tu cuenta privada, restringes muchas opciones, e impides a los demás usuarios poder seguirte libremente, sin que antes tú aceptes sus solicitudes. El asunto va más allá, pues el resto de contenido tampoco está disponible para nadie que no pase tu filtro. Ahora bien, a pesar de ser una cuenta privada, ¿es posible ver sus seguidores en TikTok? La pregunta es frecuente y su respuesta corta, es que no, no se puede.

Cómo ver los seguidores en TikTok de una cuenta privada

La opción de cuenta privada en TikTok, es una forma de que los usuarios impidan que otros miembros en la red social puedan ver su contenido. Si eliges la opción de cuenta privada ubicada en la sección de Política de privacidad, será necesario que siempre des tu aprobación ante ciertas peticiones.

Entre ellas, el que otras personas puedan seguirte, ver tus vídeos, tus transmisiones en directo, la descripción corta de estos vídeos y los me gusta. De la misma forma, sin tu aprobación, nadie podrá ver a las personas que sigues, a tus seguidores y mucho menos usar las herramientas de Dúo, Pegar o descargar tus vídeos.

¿Existe una forma de ver los seguidores en TikTok de una cuenta privada? La plataforma prohíbe el revelar este tipo de datos en el caso de las cuentas privadas, así que no, no es posible sin la autorización del dueño de la cuenta. Actualmente, no existen métodos o hacks que permitan lograr esto, lo cual habla del nivel de hermetismo que puede emplear TikTok cuando así lo quieren sus usuarios.

La única forma de que puedas ver a los seguidores de una cuenta privada en TikTok, es si el dueño de la cuenta acepta tu solicitud de seguirlo. En este caso se te permitirá ver el contenido de su cuenta. La otra manera es que puedas tener acceso a dicha cuenta, desde donde será posible encontrar toda la información en torno a ella.

