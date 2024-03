Twitter, ahora conocida como X, es una plataforma que permite a los usuarios interactuar y compartir pensamientos en tiempo real. Una de las características más interesante de esta red social es la capacidad de ocultar respuestas en los tweets o publicaciones. Esto puede ser útil para mantener la conversación relevante y evitar el spam o el contenido abusivo.

Sin embargo, también puede generar curiosidad sobre qué respuestas se han ocultado y cómo se pueden ver. Si has llegado hasta aquí es porque perteneces a ese grupo de curiosos que quieren descubrir cómo ver las respuestas ocultas en Twitter. No te preocupes, enseguida te explicamos.

Ver las respuestas ocultas de un tuit o publicación en Twitter es tan sencillo como pulsar un botón

Tanto en la versión para móviles como en la versión web, puedes ver las respuestas ocultas en Twitter o X siguiendo estos pasos:

Ve al tweet original cuyas respuestas deseas ver.

cuyas respuestas deseas ver. Busca el icono pequeño de un cuadrado con líneas entrecortadas junto con un círculo de prohibido, ubicado en la parte inferior izquierda del tweet.

junto con un círculo de prohibido, ubicado en la parte inferior izquierda del tweet. Presiona este icono y se te redirigirá a una página donde podrás ver todas las respuestas ocultas.

Es importante recordar que solamente el autor del tweet tiene control sobre qué respuestas se ocultan. Las respuestas ocultas no son necesariamente inapropiadas; pueden haber sido ocultadas simplemente porque el autor las considera irrelevantes para la conversación.

Cómo ocultar respuestas en Twitter

Como mencionamos antes, solo si has sido el creador del tuit podrás ocultar sus respuestas. ¿Cómo? De esta manera:

Toca la flecha que apunta hacia abajo ubicada en la esquina superior derecha de la respuesta que deseas ocultar.

ubicada en la esquina superior derecha de la respuesta que deseas ocultar. Selecciona Ocultar respuesta en el menú que se abrirá.

¡Listo! Twitter proporciona esta herramienta para mejorar la experiencia de los usuarios y promover discusiones saludables. Como usuario, siempre debes usar esta función con responsabilidad y respeto hacia los demás.

