A diferencia de otras redes sociales, no hace falta descargar apps de terceros o realizar complicados procedimientos para poder ver los últimos seguidores de alguien en Twitter.

Gracias a la forma en la que funciona la red social que compró Elon Musk, Twitter claro está, podrás conocer esta información de forma simple, rápida y obviamente gratuita.

Así mismo, ni siquiera necesitarás contar con una cuenta en Twitter, pues conocer los últimos seguidores de alguien es de acceso público, siempre y cuando esa cuenta no haya configurado su perfil como “Privado” (función que evita que aquellas personas que no la sigan no puedan ver sus seguidores).

¿Cómo ver los últimos seguidores de alguien en Twitter?

El método que vamos a mostrarte a continuación, funciona tanto en dispositivos móviles como en ordenadores. De igual forma, te aconsejamos realizarlo desde tu terminal, ¿por qué? Porque te tomará menos tiempo ver los últimos seguidores de un usuario en Twitter.

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de Twitter desde tu móvil.

desde tu móvil. Dentro de la red social en cuestión, debes pinchar sobre la pequeña lupa que aparece en el menú inferior.

que aparece en el menú inferior. Desde el apartado que dice “Buscar en Twitter”, tienes que escribir el nombre del usuario al cual quieres verle los últimos seguidores.

Pincha sobre el usuario que has buscado.

En su perfil, tienes que pinchar sobre “Seguidores”, opción que se ubica en la parte inferior derecha de la descripción.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, verás los últimos seguidores que le han dado “follow” a esa cuenta de Twitter.

Vale añadir que Twitter siempre ordena la lista de seguidores de forma cronológica, o sea, el primer seguidor que aparece en la pantalla, es el último que le ha dado “follow” a la cuenta.

También puedes ver quiénes son los últimos seguidores de tu cuenta de Twitter

El proceso para conocer este dato desde tu cuenta de Twitter es muy parecido al que te mostramos arriba, ¿no nos crees? Compruébalo con tus propios ojos.

Dentro de Twitter, deberás pinchar sobre tu foto de perfil , la cual ese ubica en la esquina superior izquierda de la pantalla.

, la cual ese ubica en la esquina superior izquierda de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Perfil”.

Luego, tendrás que presionar sobre el apartado llamado “Seguidores”.

Twitter te mostrará las últimas cuentas que decidieron seguirte.

Sin nada más que añadir al respecto, de momento, y no pensamos que esto cambie, Twitter no permite ver de qué país son las personas que te siguen, función que incluyó TikTok en su haber y que sin lugar a dudas deberían copiar las demás redes sociales.