Si compraste un TV con Android TV de segunda mano y no sabes cómo eliminar la cuenta de Google que está ligada al mismo, como así tampoco los datos de la persona que tenía ese TV anteriormente, no te preocupes, has llegado al lugar indicado.

Aquí te explicaremos de manera sencilla, y en muy pocos pasos, todo lo que tienes que hacer para poder resetear de fábrica tu Android TV. Pero eso no es todo, y es que además este tutorial también funciona con los TV Box que tienen Android TV como sistema operativo.

¿Cómo resetear de fábrica un TV con Android TV?

Antes de que te mostremos el procedimiento que tienes que llevar a cabo para restablecer tu Android TV de fábrica, es importante aclarar que esta acción elimina todo el contenido guardado en la memoria del TV. En pocas palabras, tu cuenta de Google, aplicaciones descargadas, configuraciones y datos para iniciar sesión en Netflix, Prime video y demás, se eliminarán del televisor.

Si no tienes ningún problema con que toda esa información sea eliminada, sigue el tutorial que te mostramos a continuación:

Dentro del menú de tu Android TV, tendrás que dirigirte a la opción que dice Configuración (arriba a la derecha de la pantalla) y pinchar sobre la misma.

En el menú lateral que se despliega a la derecha de la pantalla, tendrás que pinchar sobre la anteúltima opción, la que dice Preferencias del dispositivo.

Vete hasta el fondo del menú de Preferencias del dispositivo y pincha sobre la opción que dice Restablecer.

Por último, pincha en Restablecimiento de la configuración de fábrica.

Cuando hayas terminado de realizar el último paso, el televisor se reiniciará varias veces. Este procedimiento suele llevar de 2 a 5 minutos (según el TV). Una vez que se restablezca la configuración de fábrica, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google y configurar el TV desde el principio.

¿Para qué sirve resetear de fábrica un Android TV?

Las razones por las que alguien quisiera resetear de fábrica un TV con Android TV pueden ser muchas. De igual forma, las más comunes son las siguientes:

El televisor anda lento y se traba.

y se traba. Se instaló un APK que no se puede desinstalar.

Se instaló una nueva versión de Android TV que crea problemas en la navegación.

Reseteando el TV de fábrica conseguirás que su funcionamiento mejore en hasta un 20%. En pocas palabras, podríamos decir que realizar esto sirve para que el TV aumente su rendimiento, pues estará “libre” de errores y tendrá el caché totalmente vacío.

Por último, pero no por eso menos importante, si tu problema está relacionado con Google Play, no hace falta que restablezcas la configuración de fábrica. Puedes forzar la actualización de Google Play en Android TV descargando el APK de la tienda de Google, e instalando dicha actualización por medio de un pendrive.