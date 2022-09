Los nuevos Samsung Galaxy Watch 5 y 5 Pro no llegaron exentos de problemas. Aquí ya te explicamos cómo arreglar tu Galaxy Watch 5 cuando no te deja activar el Asistente de Google, un problema común que le ha ocurrido a muchos usuarios. Pero no es el único. En los foros hemos visto muchas personas reportando distintos tipos de bugs en sus relojes Galaxy Watch 5 y 5 Pro, desde sensores que no funcionan como deberían hasta congelamientos.

La solución definitiva a todos y cada uno de los problemas de tu Samsung Galaxy Watch 5 o 5 Pro suele ser un restablecimiento de fábrica, también conocido como reseteo. Este procedimiento elimina todos los datos del reloj para que arranque desde cero y completamente funcional, como recién salido de la caja. ¿Quieres resetear de fábrica tu Galaxy Watch 5 o 5 Pro? Enseguida te mostramos cómo hacerlo. ¡Es muy sencillo!

Así puedes restablecer de fábrica tu reloj Galaxy Watch 5 o 5 Pro

Los Galaxy Watch 5 y 5 Pro traen la opción de restablecimiento en su sistema operativo, por lo que no es necesario hacer virguerías para poder resetearlos. Solamente tienes que seguir estos pasos:

Enciende tu smartwatch y ubícate en la pantalla principal .

. Desliza la pantalla hacia arriba para abrir el cajón de apps .

. Baja un poco para seleccionar la app Ajustes (la de la rueda dentada).

(la de la rueda dentada). Busca la opción General y selecciónala.

y selecciónala. Ve hasta al final de las opciones: allí encontrarás la opción Restablecer o Reset, así que presiónala.

o Reset, así que presiónala. En este momento, el reloj te ofrecerá la opción de Realizar copia de seguridad para no perder tus datos. Hacer esto no es obligatorio, pero lo recomendamos para recuperar todo lo que tenías en tu reloj después del restablecimiento.

para no perder tus datos. Hacer esto no es obligatorio, pero lo recomendamos para recuperar todo lo que tenías en tu reloj después del restablecimiento. Finalmente, pulsa en Restablecer otra vez.

¡Listo! Tras esperar unos minutos, tu smartwatch Galaxy Watch 5 o Watch 5 Pro arrancará desde cero, por lo que te pedirá llevar a cabo la configuración inicial (lo cual incluye sincronizarlo con un móvil compatible).

¿Para qué sirve reiniciar de fábrica tu Galaxy Watch 5 o Watch 5 Pro?

Como mencionamos al inicio, el reseteo de fábrica te ayudará a mejorar el rendimiento de tu smartwatch y solucionar problemas. En concreto, estos son los beneficios de restablecer tu reloj de Samsung:

Arreglar bugs o errores.

Solucionar problemas de memoria caché corrupta.

Acelerar el rendimiento del reloj.

Corregir un fallo en la sincronización con tu móvil.

Viendo lo útil, y además lo fácil y rápido de hacer, que es el reseteo de fábrica en estos relojes… ¿A qué esperas para hacerlo? Si necesitas más ayuda, déjanos un comentario abajo.