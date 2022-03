Hasta hace algunos años, una de las características que no podía faltar en un smartphone de lujo era el LED de notificaciones. Este es una pequeña luz que alerta al usuario sobre la llegada de una nueva notificación sin tener que encender la pantalla.

Sin embargo, los LEDs de notificaciones cada vez son menos comunes en los smartphones gracias a la llegada de nuevas tecnologías como Always On Display. Pero por suerte, existen una serie de apps que convierten la cámara frontal perforada de tu móvil en un LED de notificaciones, por lo que si quieres tener uno te invitamos a que te quedes con nosotros.

Cómo poner un LED de notificaciones en la cámara frontal de tu móvil

Antes de empezar debes saber que estas aplicaciones no funcionan en todos los teléfonos. Aunque tu móvil tenga una cámara frontal, esto no significa que puedes convertirla en un LED de notificaciones. Si esta lente selfie se encuentra en un notch en forma de gota, lamentamos decirte que este tutorial no funcionará en tu terminal.

Las aplicaciones que te recomendamos a continuación solo funcionan con móviles que tengan la cámara frontal en un notch perforado en la pantalla. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de cámaras el borde que las rodea es funcional y se puede aprovechar para esto. Lamentablemente, son pocos los smartphones que tienen esta característica.

Arc Lighting Notification, una excelente app disponible solo para móviles de Samsung y OnePlus

Una de las mejores aplicaciones para poner un LED de notificaciones en la cámara selfie del móvil es Arc Lighting Notification. Se trata de una app muy personalizable que te permite elegir tanto la intensidad del brillo como el color del LED. Sin embargo, su principal desventaja es que solo funciona bien con los siguientes móviles:

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra y S20 FE.

Samsung Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra.

Samsung Galaxy S10, S10+ y S10e.

Samsung Galaxy Note 20 y Note 20+.

Samsung Galaxy Note 10 y Note 10+.

Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy A60, A51, A71, M40 y M31s.

OnePlus 8 y 8 Pro.

Si bien puedes instalarla en un smartphone diferente a los que están en la lista, la calidad del LED no será la misma. Y no solo funciona como un LED que sirve para las notificaciones básicas, también puedes configurarlo para que te alerte cuando el móvil se esté quedado sin batería o cuando se esté sobrecalentando.

Holey Light, la aplicación para colocar un LED de notificaciones en los Google Pixel

El desarrollador Chainfire, conocido por ser uno de los más importantes de Internet en lo que respecta a rootear móviles Android, ha creado una app que te permite poner un LED de notificaciones en algunos smartphones de Samsung y de Google. Se trata de Holey Light, una aplicación que está especialmente diseñada para los siguientes terminales:

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra y S20 FE.

Samsung Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra.

Samsung Galaxy S10, S10+ y S10e.

Samsung Galaxy Z Fold 2.

Google Pixel 4a y 5.

Es otra aplicación muy personalizable que además ofrece cuatro modalidades de notificaciones (Swirl, Blink, Pie y Unholey Light). Pero no solo te brinda la posibilidad de modificar el color del LED, también puedes ajustar la posición, el tamaño y la velocidad de parpadeo. Asimismo, es una de las pocas que es compatible con la función Always on Display, lo que significa que pueden funcionar al mismo tiempo sin problemas.

NotifyBuddy, una aplicación que lleva el LED de notificaciones a casi cualquier Android

Si tu móvil Android no aparece en la lista de dispositivos compatibles de las aplicaciones ya mencionadas, no te preocupes, te traemos una app que de seguro te funcionará. Estamos hablando de NotifyBuddy, una aplicación que puedes descargar desde la Google Play y que solo exige que tengas Android 8.0 Oreo o una versión superior.

Ahora bien, aunque no es obligatorio, es importante que sepas que funciona mejor con pantallas AMOLED, ya que con los paneles LCD no se consigue un LED de notificaciones realista. Usar NotifyBuddy es muy sencillo, sin embargo, es importante que desactives el modo Ambient Display, puesto que no es compatible con esta función que traen algunos smartphones.

Al abrir la app te aparecerá un panel con todas las aplicaciones que tienes instalada en el móvil. En él tendrás que seleccionar las que quieras que activen el LED de notificaciones. Luego pasarás a elegir el diseño del LED pudiendo seleccionar desde un simple círculo hasta la figura de tu superhéroe favorito. Además, puedes cambiar su posición en la pantalla, su color y hasta el tiempo de aparición.

Energy Ring, un LED que te notifica el estado de la batería de tu móvil

Aunque técnicamente la siguiente app no cumple la función característica de los LEDs de notificaciones, no podíamos dejar de recomendártela. Hablamos de Energy Ring, una aplicación que convierte el borde del notch perforado en un indicador dinámico de la batería. Por el momento solo sirve con los siguientes dispositivos:

Samsung Galaxy Z Fold 2 y 3, Z Flip 3, S10, S20, S20 FE, S21, S22, Note 10, Note 20, Z Flip, A60, A51, A71, M40 y M31s.

Google Pixel 4a, 5a y 6 Pro.

OnePlus 8 Pro, 8T y Nord 2.

Motorola Edge+, One Action, Vision, G8 Power, G40 Fusion y One 5G Ace.

Huawei Honor 20, View 20, Nova 4, 5T, P40 Lite y P40 Pro.

Realme 6 Pro, X7 Max, 7 Pro y X50 Pro Play.

Xiaomi Mi 10, 11, Redmi Note 9, Note 10 Pro Max y K30.

Vivo iQOO3 y Z1 Pro.

Oppo Find X2 Neo y Reno3 Pro.

Poco M2 Pro.

Oukitel C17 Pro.

Al instalar esta app tendrás un LED de notificaciones que con solo mirarlo sabrás si te queda mucha o poca batería. El LED consiste en un anillo de energía que estará completo cuando la batería se encuentre al 100 %, pero que a medida que comience a descargarse este se irá reduciendo.

Como puedes ver, aunque los fabricantes ya no incorporen los LEDs de notificaciones que tanto nos gustan, es posible tenerlos en el móvil gracias a estas aplicaciones. Y tú… ¿Cuál de estas apps probarás para tener un LED de notificaciones en la cámara frontal de tu móvil?