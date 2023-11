Por alguna razón que no entendemos, poner una alarma que no suene, pero que sí vibre en un móvil Xiaomi es muy complicado. Con la gran mayoría de los smartphones de otras marcas, basta con establecer la alarma y poner el móvil en silencio para hacer esto. Sin embargo, en un Xiaomi no se hace de esta manera.

Pero descuida, así como ya te explicamos cómo poner una alarma que solo vibre en móviles Samsung, a continuación, te explicamos lo que tienes que hacer para configurar una alarma que no suene (pero que vibre) en un teléfono Xiaomi.

Cómo poner una alarma que solo vibre en un Xiaomi

Cómo poner una alarma que solo vibre en un Xiaomi 1 de 2

Una de las cosas por las que más se critica a la capa de personalización de los móviles Xiaomi (MIUI y próximamente HyperOS) es que complica algunos ajustes que deberían ser fáciles de hacer. Esto incluye configurar una alarma que no suene y solo vibre… ¿Quieres hacer esto? Pues estas de suerte, ya que a continuación te dejamos un paso a paso de todo lo que debes hacer para establecer este tipo de alarmas:

Abre la app de Reloj en tu móvil Xiaomi y establece una alarma .

en tu móvil Xiaomi y . Ahora, pulsa sobre la alarma y luego presiona en Ajustes adicionales .

y luego presiona en . Lo siguiente será pulsar en Tono y luego elige la opción Todos los tonos de llamada .

y luego elige la opción . El próximo paso es presionar en Tonos de llamada preinstalados .

. Aquí elige No establecer tono de llamada, pulsa en Aceptar, asegúrate de tener activada la opción Vibrar al sonar la alarma , presiona en el check (✓) listo.

Y tú… ¿Ya aprendiste a poner una alarma que no suene pero sí vibre en tu móvil Xiaomi?