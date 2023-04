Existen muchas razones por las cuales se considera que los móviles de la marca china Xiaomi están entre los mejores dispositivos que se pueden encontrar en el mercado. Algunas de esas razones son su excelente relación entre calidad y precio, su durabilidad y por supuesto, la posibilidad de poder personalizarlo con facilidad. Por eso hoy te enseñaremos cómo instalar temas en tu móvil Xiaomi, Redmi o POCO con MIUI Themer.

¿Qué es MIUI Themer y cómo usarlo?

MIUI Themer es una plataforma en Internet en la cual están recopilados una gran cantidad de temas, fuentes y fondos de pantalla para móviles de la marca Xiaomi y sus submarcas (Redmi y POCO). Esta página tiene una gran ventaja frente a otras y es el hecho de que su enorme colección de temas es constantemente actualizada y expandida con más y más temas.

Utilizar MIUI Themer también es muy sencillo y es más cómodo cuando lo haces directamente desde el móvil, lo único que tienes que hacer es acceder directamente a la página oficial de MIUI Themer y empezar a buscar. La plataforma está excelentemente administrada, de manera que sea sencillo para los usuarios conseguir los estilos que buscan, por ejemplo, puedes encontrar clasificaciones como:

iOS .

. MIUI 13 .

. One UI .

. PIXEL .

. EMUI.

Por supuesto, estas no son todas las clasificaciones ni etiquetas que hay en MIUI Themer, pero te ayudará a darte una idea del tipo de temas que puedes encontrar en su página. Además, cuenta con secciones que agrupan los temas basándose en los más descargados de la temporada, los más recientes, etc.

¿Cómo instalar un tema utilizando MIUI Themer?

La mejor forma para instalar un tema en Xiaomi, Redmi o POCO utilizando MIUI Themer es abrir la página de MIUI Themer directamente en el navegador de tu móvil para que los siguientes pasos se te hagan más sencillos:

Una vez dentro de la página web de MIUI Themer, selecciona el tema que más te guste y presiona en él .

. Desliza hacia abajo y presiona el botón que dice Official Theme Store Link .

. Esto te dará dos opciones, descargar el tema desde la página oficial de Xiaomi, o hacerlo utilizando la app de Temas en tu móvil, para más comodidad te recomendamos que utilices la aplicación .

. Una vez en la aplicación, presiona en el icono de descargar que tiene la palabra Gratis al lado.

al lado. Cuando ya se haya descargado, el icono cambiará y dirá Aplicar, presiónalo y ya debería estar listo.

En el caso de que no puedas seguir este método, MIUI Themer también ofrece la posibilidad de descargar el archivo MTZ para que puedas instalar el tema de forma manual. Y en caso de que no sepas hacer eso, no te preocupes, nosotros te diremos todo lo que necesitas saber para esto en nuestro artículo de cómo instalar temas MTZ en MIUI para tu móvil Xiaomi.

Eso ha sido todo por ahora, esperamos que hayas disfrutado nuestro artículo sobre cómo instalar temas en tu móvil Xiaomi, Redmi o POCO con MIUI Themer. Si tienes alguna duda o algo que no te quedó claro de nuestra explicación, siéntete libre de hacérnoslo saber en la sección de comentarios, hasta luego.