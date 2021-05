Una de las herramientas más útiles que puedes tener es una app para grabar llamadas. Lo cierto es que opciones no te van a faltar en Android, aunque si tienes un teléfono móvil de Samsung, grabar llamadas no podía ser más fácil.

Muchas veces nos quejamos de las capas personalizadas que integran los fabricantes a sus teléfonos. Principalmente porque a veces nos impiden disfrutar de una experiencia Android real, por no hablar de la gran cantidad de bloatware que instalan algunas firmas. Pero en el caso de Samsung, hay que decir que en algunos aspectos se han lucido.

Y uno de ellos llega con el hecho de que puedes grabar las llamadas en un móvil Samsung sin descargar nada. Además, el proceso es tan sumamente sencillo que verás que en pocos segundos tienes esta función habilitada.

Grabar tus conversaciones es legal en España

Antes de explicarte los pasos que debes seguir para poder grabar las llamadas en cualquier teléfono Samsung, queremos dejarte claro que esto es totalmente legal y puede ser utilizado en un juicio si fuera necesario.

En España, la ley deja muy claro que siempre y cuando el que está grabando la conversación forme parte de la misma, es perfectamente legal. En el caso de que estés grabando una conversación en la que no participas, sí que estarías incurriendo en un delito, pero siempre y cuando grabes una llamada que has realizado o recibido, no tendrás problema alguno.

Y viendo los posibles usos que se le puede dar a una conversación grabada, lo mejor que puedes hacer es habilitar esta función en tu teléfono Samsung. Más, viendo que los pasos a seguir son de risa.

Cómo grabar las llamadas en un teléfono Samsung

Como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, los pasos a seguir son sumamente sencillos.

Abre la aplicación de llamadas.

Pulsa sobre los tres puntos situados en la parte superior derecha.

Dirígete a Configuración.

Busca la opción de Grabar llamadas.

Verás un menú como el que encabeza estas líneas, selecciona Grabar llamadas automáticamente.

Como habrás podido comprobar, el proceso es muy sencillo y a través de este mismo menú podrás acceder a las conversaciones que hayas grabado con tu teléfono Samsung.