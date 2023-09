Cómo generar imágenes con el texto insertado que quieras usando IA

Si has utilizado alguna de las tantas inteligencias artificiales que tienen la capacidad de generar imágenes a partir de texto, de seguro te habrás dado cuenta de que la mayoría de esos servicios no permiten crear fotografías con el texto insertado. A pesar de que esto mismo se puede llevar a cabo en algunas IA en específico, los resultados que se obtienen no son para nada satisfactorios.

Por suerte, el increíble avance que está teniendo este tipo de tecnología, está haciendo que aparezcan nuevas herramientas relacionadas con la creación de imágenes con texto. Un claro ejemplo de ello es lo que nos ofrece Ideogram AI, servicio capaz de crear texto coherente integrado en imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Si estabas buscando un servicio potenciado por IA para generar un logotipo para tu compañía, o bien ilustración para algún proyecto creativo, con Ideogram AI tendrás todo lo que necesitas. Para que no te “adentres con los ojos cerrados” en este nuevo servicio de generación de imágenes por IA, aquí vamos a mostrarte paso a paso cómo utilizarla.

Así puedes generar imágenes con el texto insertado que quieras en Ideogram AI

Antes de que te explicamos paso a paso cómo generar este tipo de imágenes, es necesario aclarara que Ideogram AI funciona tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. Así mismo, y por el momento, no necesitarás pagar absolutamente nada para poder generar este tipo de imágenes.

Cómo utilizar Ideogram AI 1 de 9

Primero tendrás que entrar en el sitio web Ideogram AI. Una vez allí, deberás pinchar sobre el botón que dice “Signup with Google”.

Se desplegará una ventana en la que deberás seleccionar tu cuenta de Google (solo puedes crearte una cuenta usando tu dirección de Gmail).

Acepta los Términos y condiciones, y dale al botón que dice "Continue".

Escribe un nombre de usuario y pincha en "Complete Registration".

y pincha en “Complete Registration”. Indícale a Ideogram el tipo de imagen con el texto insertado que quieres que genere . Es imprescindible que escribas un prompt que la IA entienda, pues de esas palabras dependerá los resultados que obtengas. Puedes utilizar generadores de prompts para facilitar esta tarea.

Por consiguiente, deberás elegir el estilo de la imagen como así también su dimensión. Cuando hayas terminado de definir estos dos detalles, tendrás que hacer clic en "Generate".

Espera a que Ideogram AI genere las imágenes.

En segundos, obtendrás 4 resultados distintos . Si quieres más resultados, deberás contratar alguno de los planes de pago que ofrecen.

Vale mencionar que podrás descargar esos resultados en tu ordenador o dispositivo móvil.

Sin más nada que añadir, debemos aclarar que Ideogram AI solo generará imágenes con el texto insertado si lo pones entre comillas, por ejemplo: The word “Androidphoria” made out of lines (siempre deberás escribir en inglés para poder utilizar esta IA). Así mismo, hay ocasiones en las que esta IA comete errores, por lo que deberás pulir el prompt para que obtengas resultados satisfactorios.