Generar contraseñas seguras en Android puede ser algo complicado en lo que a su gestión se refiere. Cuanto más compleja, más segura será la misma, pero será más difícil de recordar. Lo bueno es que para eso existen gestores de contraseñas como LastPass.

LastPass no solo te permite guardar de forma segura todas tus contraseñas y tenerlas a la mano para cuando las necesites, sino que también puede generar contraseñas seguras en Android que, por su complejidad, serán muy difíciles de hackear.

Generar contraseñas seguras en Android con LastPass es muy fácil. Lo primordial es que tengas una cuenta en LastPass, si no posees una cuenta, puedes crearte una cuenta aquí.

Normalmente, te mostraríamos capturas para que veas cómo hacerlo desde la aplicación, pero esta vez no será posible porque la misma no deja al usuario hacer capturas de pantalla ni con aplicaciones de terceros. De todas formas, no te preocupes porque, como dijimos anteriormente, es un proceso muy sencillo.

Cómo generar contraseñas seguras en Android con LastPass

Inicia sesión en la aplicación.

en la aplicación. Presiona el botón de menú arriba y a la izquierda.

arriba y a la izquierda. Te aparecerán varias opciones, pero la que debes elegir es “Seguridad”.

Elige la opción “Crear una nueva contraseña”.

Una vez elijas esta opción, podrás generar una contraseña alfanumérica con símbolos, números y letras mayúsculas y minúsculas al azar. Puedes controlar que tan extensa es la contraseña si escoges la opción “Configuración”. Incluso puedes optar por generar una contraseña pronunciable o no.

Si la contraseña que creaste no te convence, puedes presionar el botón de reinicio que aparece arriba y a la izquierda donde aparece la contraseña generada para crear otra al instante. Una vez hayas generado una contraseña de tu agrado, presiona el botón que verás arriba y a la derecha para copiarla para guardarla en LastPass o utilizarla para lo que consideres conveniente.

Genera contraseñas seguras en Google Chrome con LastPass

LastPass, además de tener una app para Android, también posee un complemento para Google Chrome donde puedes iniciar sesión y que está vinculado a tu sesión en la aplicación de Android. Así que si guardas un nuevo usuario y contraseña desde el complemento de Chrome podrás verlo reflejado en la aplicación de Android y viceversa.

Por supuesto, también puedes generar contraseñas seguras y el proceso es muy sencillo y solo debes seguir estos pasos:

Cómo generar contraseñas seguras en Google Chrome con LastPass 1 de 4

Descarga e instala el complemento de LastPass para Google Chrome.

de LastPass para Google Chrome. Abre la sesión de tu cuenta de LastPass.

de tu cuenta de LastPass. Haz clic en “Generar contraseña segura”.

Te aparecerá un menú idéntico al que te describimos en la aplicación de Android, donde puedes controlar la extensión de la contraseña que generes, los caracteres que tendrá la misma y también las opciones para generar otra contraseña o copiarla para usarla y guardarla.

Los gestores de contraseñas son herramientas muy beneficiosas que pueden ayudarte a administrar todos tus usuarios y contraseñas. Sin embargo, si LastPass no te convence por las noticias sobre el último hackeo que sufrió del que ya os hemos hablado, existen otros gestores que puedes probar y que también generan contraseñas seguras.

¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece LastPass como gestor de contraseñas? Déjanos tu comentario.