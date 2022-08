Hoy en día es casi imposible no sacar un negocio de cualquier red social, ya que todas estas son una excelente manera de hacer publicidad y alcanzar a un público objetivo con mucha facilidad. Pinterest no es la excepción de esto y a pesar de que no muchos muestran mucho interés en esta plataforma, la verdad es que deberían empezar a hacerlo.

Las estadísticas no mienten y nos muestran que este portal genera más visitas a páginas de venta que Facebook, lo cual es un gran indicador. Así que no pierdas ni un segundo más y permítenos enseñarte cómo ganar dinero en Pinterest.

¿Cómo ganar dinero en Pinterest?

Existen diferentes métodos y estrategias que puedes utilizar para empezar a ganar dinero en Pinterest y casi todas se resumen en la propaganda y venta de productos. Ya sea que desees vender tus propios productos, ayudar a otras personas a vender sus productos, afiliarte con una empresa o marca, o incluso unirte al programa de recompensa para creadores de Pinterest.

Hay muchas opciones y todas son excelentes para las personas que desean generar un ingreso extra o que buscan dedicarse de lleno al desarrollo de su trabajo en Pinterest. Eso sí, antes de empezar con los distintos métodos para monetizar Pinterest, te recomendamos que crees una cuenta de Pinterest de negocios, esto te dará una gran cantidad de beneficios y la mejor parte es que es completamente gratis.

Si ya tienes una cuenta personal en Pinterest, se te ofrece la opción de convertirla en una cuenta de negocios, o si prefieres, siempre está la opción de generar una cuenta aparte para no mezclar el placer con los negocios. Ahora sí, sin más que agregar, empecemos a repasar las diferentes formas de ganar dinero usando Pinterest.

Gracias al éxito que está teniendo Pinterest en el mercado de la publicidad, muchas empresas y páginas webs ofrecen la opción de un link de afiliado para los managers de redes sociales. Es decir, una gran forma de hacer dinero en Pinterest es hacerte con un link de afiliado directamente con alguna página como Amazon, por ejemplo, y cada vez que le hagas promoción a un artículo que puede comprarse allí, ganes una comisión.

En este caso el dinero que recibirás será de la empresa o página con la que estás trabajando y no vendrá directamente de Pinterest. Sin embargo, sigue siendo un gran negocio. Mientras más promoción hagas a productos de esta página o empresa, es más probable que obtenga más visitas y, por ende, tu comisión será mayor.

La forma de agregar un link de afiliado en Pinterest es con la ayuda de los pines de idea o idea pins, antes llamados story pins, los cuales te permiten editar de diferentes maneras cada post que hagas. Los pasos a seguir son los siguientes:

Entra en Pinterest y selecciona la opción de crear un idea pin .

. Luego de que hayas ingresado la imagen o vídeo que más te guste del producto, selecciona la opción de insertar un sticker presionando el botón ubicado en la esquina inferior derecha.

presionando el botón ubicado en la esquina inferior derecha. Presiona en el sticker de producto .

. Ingresa tu link de afiliado que te dio la página con la que deseas trabajar en la ventana de añadir un enlace de producto y eso sería todo.

Ahora todas las personas que vean tu idea pin, podrán ir directamente a la página donde se encuentra el producto directamente desde tu pin y podrás empezar a ganar comisiones. Recuerda seleccionar imágenes de calidad para atraer más clics, si lo deseas puedes visitar nuestra guía sobre cómo descargar imágenes de Pinterest para encontrar las mejores opciones.

Dirige más tráfico hacia tu propia página o blog

No todo en este negocio se trata sobre hacerle publicidad a otros proveedores, páginas, o vendedores. Si ya tienes tu propio negocio o tu propio blog que quieres que la gente visite, puedes dedicar algo de tu tiempo a incrementar el tráfico en tu página con Pinterest. O incluso puedes ir más profundo y estudiar las distintas estrategias de posicionamiento en Pinterest, como por ejemplo, la manera de aparecer en la pestaña Hoy de Pinterest.

La mejor herramienta para hacer esto son de nuevo los idea pins, ya que estos son más amigables con las redes sociales y están diseñados para enlazar tus pines con toda clase de contenidos, dentro y fuera de Pinterest. Así que, si ya tienes tu negocio, empieza a crear contenido llamativo en Pinterest y en tus idea pins añade links que lleven a los usuarios directamente de Pinterest hacia tu portal.

Incluso puedes generar un pin de compras, el cual te da más opciones para describir el producto que estés publicitando al permitirte añadir detalles y especificaciones sobre el producto o servicio. Y la mejor parte de esto es que les permite a los que vean tu pin, comprar directamente sin tener que salir de Pinterest.

Crea un convenio con alguna marca famosa

Apunta a las grandes ligas y empieza a trabajar con los grandes nombres de la industria, por supuesto, los convenios con marcas famosas, no se hacen a través de Pinterest. Tendrás que llegar a un acuerdo con la compañía o marca con la que desees trabajar primero.

Una vez que ya tengas un contrato y el permiso para usar el nombre de una marca en tus pines, puedes empezar a crear pines de idea y añadirle la etiqueta de «paid partnership» para que la empresa pueda empezar a pagarte. Cada vez que utilices esta etiqueta, se le notificará a la marca o empresa y una vez que ellos lo aprueben, el pin será visible para todos tus seguidores y vendrá con el logo o nombre de la empresa con la que tienes el convenio.

De nuevo, en este caso, el tema del pago es directamente con la empresa o marca con la que empezaste a trabajar, así que Pinterest no te pagara ningún tipo de compensación o algo similar.

Únete al nuevo programa de recompensas para creadores de Pinterest

Hasta ahora todos los métodos empleados para ganar dinero en Pinterest tenían que ver con promover páginas o productos fuera de la aplicación y siempre es un tercero el que realizaba tus pagos. Sin embargo, gracias a una nueva iniciativa de Pinterest podrás empezar a ganar dinero directamente desde la app sin tener que vender nada necesariamente.

Suena como una idea algo descabellada, pero la verdad es que en la actualidad la gran mayoría de las redes sociales están buscando aumentar la cantidad de tiempo que los usuarios pasan dentro de sus portales. Y la mejor forma de lograr esta meta es ofrecerle contenido atractivo a sus visitantes, que les interese y los mantenga enganchados.

De esto se trata el nuevo programa de recompensas para creadores de Pinterest, al igual que TikTok si tienes suficientes seguidores y si alcanzas una cuota de likes, pines repineados, saves, etc. La plataforma de Pinterest empezará a pagarte dinero a ti con base en la popularidad de tus pines.

Esta opción aún está en sus fases más tempranas y la única forma de acceder a este programa es con la invitación de alguien que ya sea parte del mismo. Los detalles sobre el pago y las condiciones aún no son muy claras, ya que muy pocas personas están capacitadas para compartir información al respecto.

Aun así, suena muy interesante y esperamos que los desarrolladores de esta plataforma empiecen a trabajar más en esta opción pronto. Y que más temprano que tarde sea accesible para más creadores de contenido y para todo aquel que esté interesado en ganar dinero con Pinterest.

Esto ha sido todo por ahora, esperamos que ahora conozcas un poco más sobre cómo monetizar tu tiempo en Pinterest. Si conoces algún otro método para hacer de Pinterest una herramienta útil para un negocio rentable, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios.