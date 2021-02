Tras estrenarse en marzo del año pasado en Estados Unidos y Reino Unido, la pestaña Hoy de Pinterest finalmente ya está disponible en España. Esta nueva sección de la aplicación es una fuente de inspiración diaria donde encontrarás publicaciones de temas actuales populares y Pines en tendencia. A diferencia de la sección principal de Pinterest de toda la vida, la pestaña Hoy no usa algoritmos para brindarte recomendaciones en base a tu actividad en la app.

La pestaña Hoy muestra ideas populares basadas en lo que está ocurriendo en el mundo y en las búsquedas que son tendencia en tu región. Según Pinterest, todo el contenido de la pestaña Hoy es seleccionado manualmente por su equipo de curadores. Sin embargo, tal como lo revelaron a través de una publicación en Medium, toman en cuenta criterios muy específicos para decidir qué mostrar y qué no en esta pestaña.

¿Te interesa saber cómo aparecer en la pestaña Hoy de Pinterest? Entonces sigue leyendo, pues enseguida te contamos todo lo que debes hacer para que tus contenidos sean seleccionados por el equipo de Pinterest.

Las claves para que tus contenidos aparezcan en la pestaña Hoy de Pinterest

Antes de nada, hay que aclarar que la pestaña Hoy de Pinterest solo está disponible en España, México, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Suiza, Alemania, Japón, Austria, India e Indonesia. Si no vives en ninguno de esos países, lastimosamente no puedes aparecer ni ver la pestaña Hoy de Pinterest hasta que se habilite en tu región.

Ahora bien, si estás en uno de los países seleccionados, quédate con nosotros. Primeramente, recuerda que los contenidos de la pestaña Hoy no son elegidos por algoritmos, sino por personas del equipo de Pinterest. Eso no significa que el SEO básico para Pinterest no te vaya a funcionar, pero no es lo que precisamente hará que tu contenido aparezca en esta pestaña.

Y es que, en concreto, tu contenido debe cumplir al menos una de las 3 siguientes condiciones para que el equipo de curadores de Pinterest lo considere:

Tu Pin ha aparecido en un tablero con los Pines de otros creadores como un artículo de actualidad.

Tu tablero aparece como un artículo con relevancia en la actualidad.

Tu Pin (o Pin de vídeo) aparece como un artículo con relevancia en la actualidad.

Como verás, lo más importante es que tu contenido (tablero o Pin) lleve a un artículo. Además, el equipo de curadores de Pinterest recomienda alinear tus nuevas creaciones con los temas de actualidad que ya están destacando en la pestaña Hoy. Esto último es fundamental, ya que si tu contenido no tiene artículos con los temas actuales que son tendencia, no tiene sentido que aparezca en la pestaña Hoy.

Consejos para crear contenido de calidad en Pinterest y destacar

Evidentemente, con que tu contenido lleve a un artículo que sea relevante en la actualidad no es suficiente para aparecer en la pestaña Hoy. Tu contenido debe ser de alta calidad, al igual que tu perfil, y eso lo puedes conseguir siguiendo estos consejos:

Completa tu perfil , conectando tus cuentas de YouTube e Instagram, verificando tu sitio web y explicando de forma clara quién eres.

, conectando tus cuentas de YouTube e Instagram, verificando tu sitio web y explicando de forma clara quién eres. Usa títulos y descripciones detalladas (pero concisas) que transmitan el mensaje principal de tu Pin. Los títulos genéricos como “Comida” o “Moda” no funcionan. Por otra parte, ten en cuenta que los hashtags agregan valor, pero no son lo más importante. Aquí tienes un ejemplo de un Pin bien descrito.

(pero concisas) que transmitan el mensaje principal de tu Pin. Los títulos genéricos como “Comida” o “Moda” no funcionan. Por otra parte, ten en cuenta que los hashtags agregan valor, pero no son lo más importante. Aquí tienes un ejemplo de un Pin bien descrito. Consulta las tendencias de búsqueda de la plataforma desde la Sala de Prensa de Pinterest para saber qué quiere ver la gente y así generar el contenido apropiado.

de la plataforma desde la Sala de Prensa de Pinterest para saber qué quiere ver la gente y así generar el contenido apropiado. Utiliza imágenes de alta calidad que sean visualmente atractivas.

que sean visualmente atractivas. Verifica los enlaces asociados a tus Pins . Si no funcionan, Pinterest no indexará tu contenido.

. Si no funcionan, Pinterest no indexará tu contenido. Sé original y único . Además de la calidad, Pinterest como cualquier otra red social premia a los creadores de contenidos auténticos.

. Además de la calidad, Pinterest como cualquier otra red social premia a los creadores de contenidos auténticos. Atrévete a combinar Pin y vídeos en tus tableros para hacerlos más completos.

en tus tableros para hacerlos más completos. Si estás haciendo un tablero de compras, mezcla tus productos con imágenes de estilos de vida , modelos o ejemplos de uso.

, modelos o ejemplos de uso. Los tableros deberían tener 40 Pines o más para que los pinners se enganchen más a tu contenido.

para que los pinners se enganchen más a tu contenido. Los Pines en formato vertical son los que más triunfan en Pinterest. La relación de aspecto recomendada es 2:3. Para vídeos lo mejor es 1:1 (cuadrado), aunque también se aceptan las relaciones 2:3, 4:5 o 9:16.

son los que más triunfan en Pinterest. La relación de aspecto recomendada es 2:3. Para vídeos lo mejor es 1:1 (cuadrado), aunque también se aceptan las relaciones 2:3, 4:5 o 9:16. Los vídeos deben durar entre 6 y 20 segundos. Además, recuerda que se reproducen sin sonido automáticamente, por lo que se aconseja ponerles subtítulos o texto superpuesto para que los pinners puedan entenderlos mejor.

Siguiendo estas buenas prácticas para crear contenido que sea relevante en la actualidad, y siendo constante, te aseguramos que tarde o temprano aparecerás en la pestaña Hoy de Pinterest. Cuando eso suceda, la app te avisará con una notificación y un correo. Así que no dejes de intentarlo.