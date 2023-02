¡Por fin! Spotify ha lanzado la función que todos estábamos esperando. Si bien ya era posible dar Me gustas, No me gusta a canciones y bloquear artistas, aún no existía una forma directa de influir en el perfil de gustos musicales de nuestra cuenta. Pero ahora, ha llegado la función «Excluir de tus preferencias musicales» con la que puedes hacer que Spotify deje de recomendarte listas de reproducciones relacionadas con un género musical que no te gusta.

Cómo evitar que Spotify te recomiende una lista de reproducción

La nueva función «Excluir de tus preferencias musicales» es realmente útil para las personas que usan su cuenta de Spotify en todas partes. Por ejemplo, si eres de los que reproduce ocasionalmente playlists que no te gustan (como música infantil para los pequeños del hogar o canciones de fiestas), ahora ya no te tendrás que preocupar de que Spotify te recomiende constantemente dicho género musical.

De hecho, con esta característica podrás reproducir cualquier playlist en Spotify sin temer a que al hacerlo estés influyendo en tu perfil de gustos musicales. Es decir, la lista de reproducción no desaparecerá de tu biblioteca, sino que la plataforma ya no te recomendará canciones de ese estilo. Y… ¿Cómo se hace esto? Pues de la siguiente manera:

Abre la app de Spotify en tu móvil.

de Spotify en tu móvil. Ahora debes buscar la playlist de Spotify que no te gusta o que no va con tus preferencias musicales.

que no te gusta o que no va con tus preferencias musicales. Una vez que la encuentres, pulsa sobre ella y luego presiona en el botón los tres puntos verticales para abrir el menú de opciones.

para abrir el menú de opciones. Finalmente, tienes que bajar hasta encontrar la opción Excluir de tus preferencias musicales, pulsar sobre ella y listo.

Y tú… ¿Cuál es la playlist que quieres que Spotify deje de relacionar con tu perfil de gustos musicales?