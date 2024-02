¿Quieres escuchar un nuevo álbum o una canción que acaba de salir y no está disponible en Spotify? Pues no te preocupes, existen dos posibles soluciones para este problema. A continuación, te explicamos dos métodos para escuchar canciones no están disponibles en Spotify.

Prueba con otra plataforma de música en streaming

Spotify no es el único servicio de streaming que existe. Y es que, por si no lo sabes, existen otras muchas plataformas en las que puedes encontrar canciones que no están disponibles en Spotify.

Y si bien la mayoría son de pagos, algunas tienen una versión gratuita como Spotify. Aquí abajo te dejamos una lista de los servicios de streaming que puedes probar para escuchar canciones que no están en Spotify:

Amazon Music : es lo más parecido que existe y tiene canciones que no están disponibles en Spotify . Este tiene una versión totalmente gratuita con anuncios y límite en la elección y saltos de canciones como Spotify. Además, si tienes Amazon Prime ( 4,99 € al mes ) puedes escuchar toda la música que quieras sin límites ni anuncios.

: . Este con anuncios y límite en la elección y saltos de canciones como Spotify. Además, si tienes Amazon Prime ( ) puedes escuchar toda la música que quieras sin límites ni anuncios. YouTube Music : esta es una buena alternativa. Su versión gratuita permite escuchar todas las canciones al igual que Spotify, pero con anuncios y límites de saltos. Lo malo es que no deja escuchar música en dispositivos móviles con la pantalla apagada. El precio de la suscripción prémium es de 9,99 € al mes .

: esta es una buena alternativa. Su permite escuchar todas las canciones al igual que Spotify, pero con anuncios y límites de saltos. Lo malo es que no deja escuchar música en dispositivos móviles con la pantalla apagada. El precio de la suscripción prémium es de . Apple Music : esta es otra plataforma en la que sueles encontrar canciones que no están en Spotify. Lo malo es que no tiene versión gratuita . El precio del plan individual es de 10,99 € al mes .

: esta es otra plataforma en la que sueles encontrar canciones que no están en Spotify. Lo malo es que . El precio del plan individual es de . Deezer: otra buena alternativa a Spotify, aunque lamentablemente su versión gratuita es muy limitada, ya que solo puedes escuchar 30 segundos de cada canción. El precio de su suscripción de pago es de 11,99 € al mes .

Descarga las canciones de Internet y reprodúcelas en Spotify

Otra opción que puedes hacer es descargar de Internet las canciones que no están en Spotify y añadirlas (localmente) a la plataforma de música. Esto es gracias a que Spotify permite reproducir en la app canciones guardadas en el PC o móvil. Para hacerlo solo debes seguir estos pasos:

Abre la app de Spotify, pulsa en tu icono de perfil que está en la esquina superior izquierda.

de Spotify, pulsa en tu que está en la esquina superior izquierda. Ahora presiona en Configuración y privacidad .

. Baja hasta encontrar el apartado Archivos Locales .

. Por último, habilita esta opción que te permitirá agregar archivos de audio locales.

Ahora bien, si te preguntas en qué lugar están las canciones descargadas de Internet en la aplicación de Spotify, a continuación te explicamos cómo encontrarlas:

Abre la app de Spotify.

de Spotify. Pulsa en Tu biblioteca .

. Entra en Archivos locales y listo, aquí estarán las canciones que tengas guardas.

Y tú… ¿Qué método usarás para escuchar canciones que no están disponibles en Spotify?