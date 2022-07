Spotify, una de las aplicaciones de streaming de música más famosas a nivel mundial, nos vuelve a demostrar por qué tiene esa fama. La app acaba de sacar una nueva herramienta para ayudarte a expandir tus gustos musicales y esta vez lo hará con la ayuda de tus amigos. Esta herramienta lleva el nombre de «Friends Mix«.

Friends Mix es una lista que la aplicación actualiza diariamente para ti, la cual obtiene sus recomendaciones gracias al algoritmo que analiza tus gustos y toma canciones de las playlists de tus amigos. Es decir, esta herramienta busca canciones que le gustan a tus amigos y te recomienda a ti las que podrían gustarte, ampliando tus preferencias y fortaleciendo tu amistad con las personas que tengas en Spotify.

Spotify posee muchas otras herramientas útiles como mostrarte la letra de las canciones que estás escuchando, por ejemplo, así que si aún no tienes una cuenta en esta maravillosa aplicación te invitamos a descargarla y a crearte tu propio perfil.

¿Como encontrar tu Friends Mix en Spotify?

Con la playlist Friends Mix, puedes descubrir nueva música y conocer mejor a tus amigos a través de sus gustos. Si a ti también te parece interesante, sigue los pasos a continuación para encontrar tu propia Friends Mix en Spotify de iOS o Android:

Entra en el menú principal de Spotify y presiona en Buscar .

. Vete a la sección de Creado para ti .

. Allí dirígete a Creado para nosotros y en esta sección debería estar tu Friends Mix.

Otra opción para todos aquellos lectores que no poseen un dispositivo con Android o iOS es entrar directamente en la página web de Spotify y seguir los mismos pasos que recién explicamos.

No me aparece ninguna playlist llamada Friends Mix

Es probable que a algunos usuarios aún no le aparezca disponible esta opción en Spotify y la razón puede ser que aún no tengas suficientes listas de fusión con algún amigo en la app. Spotify necesita alguna referencia para poder generar tu Friends Mix, así que si no tienes varias listas de fusión con varios amigos, no se podrá crear esta playlist para ti.

Se necesitan al menos 2 amigos y con cada uno de ellos generar por lo menos 3 listas de fusión. Tus listas de fusión pueden tener hasta 10 participantes y son una excelente forma de cooperar con tus amigos para producir una playlist increíble que todos los involucrados disfruten.

Otra razón por la cual probablemente aún no tengas una Friends Mix es porque, al momento de escribir este artículo (30/07/2022), esta opción aún no está disponible en Android y tú la estés buscando desde un dispositivo con Android. En todo caso, intenta actualizar la app.

¿Cómo generar una lista de fusión en Spotify?

Empezar a hacer tus listas de fusión con Spotify es bastante sencillo y es una fantástica manera de utilizar la aplicación y divertirte con esta. Si estás interesado en crear listas de fusión en Spotify, sigue los pasos a continuación:

Ve al menú de inicio de Spotify .

. Presiona en la opción de buscar, escribe «fusión» y luego vete a los resultados de esa búsqueda.

y luego vete a los resultados de esa búsqueda. En el final de los resultados encontrarás en la sección de Géneros y estados de ánimo, una opción que dice «Fusión» , entra allí.

, entra allí. Ingresa en la opción que dice « Crea una fusión «.

«. Allí presiona en «Invitar» y selecciona la manera de compartir el link para unirse a lista con tus amigos.

El proceso es el mismo en la aplicación y en la página web de Spotify, así que siéntete libre de hacerlo a través de cualquiera de estas dos opciones. Si tienes alguna pregunta sobre el tema, por favor déjala en la sección de comentarios para nosotros.