¿Te han salido cientos de vídeos en TikTok en donde utilizan un filtro muy divertido y cuanto menos llamativo? Pues si el mismo convertía los rostros de las personas en “monos graciosos”, déjanos decirte que encontrar y usar ese filtro es extremadamente fácil.

A pesar de lo que muchos piensan, el filtro de la cara de mono que se viralizó en TikTok no puede encontrarse en esta red social, ¿por qué? Por el simple motivo de que el mismo fue creado por Snapchat. En otras palabras, se debe descargar la app de Snapchat para poder utilizar el filtro en cuestión.

Si te interesa saber cómo encontrarlo dentro de Snapchat, te recomendamos que sigas leyendo. Al igual que lo que hemos hecho con el filtro de los ojos locos que tanto se utilizó en TikTok e Instagram, aquí explicaremos paso a paso cómo hallarlo en cuestión de segundos.

Cómo encontrar el filtro que convierte tu cara en la de un mono

Si tienes instalado Snapchat en tu móvil desde hace bastante tiempo, te recomendamos que antes de seguir los pasos que te vamos a dejar a continuación, actualices la app a la última versión, ¿por qué? Pues si la misma está desactualizada, no podrás encontrar este filtro.

Primero tendrás que abrir la aplicación de Snapchat desde tu teléfono.

desde tu teléfono. Una vez que estés dentro de la red social, deberás pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica en la parte superior izquierda de la pantalla.

que se ubica en la parte superior izquierda de la pantalla. Luego, tendrás que escribir las siguientes palabras : “Silly Face”. Se mostrarán varios resultados, pincha en el que dice “Silly Face Snapchat”.

: “Silly Face”. Se mostrarán varios resultados, pincha en el que dice “Silly Face Snapchat”. Si realizaste todos los pasos al pie de la letra, podrás usar el filtro sin ningún tipo de problema.

Por último, pero no por eso menos importante, si no has podido encontrar el filtro de la cara de mono en Snapchat, podrás acceder al mismo de forma directa desde el enlace que te dejamos al final del artículo.

Enlace | Filtro de la cara de mono