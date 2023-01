Intentando forzar la integración de TikTok Now en la red social TikTok, han sido muchos los usuarios que se han equivocado al momento de capturar un vídeo o una foto usando la cámara que posee la app de TikTok en su interior.

Ante esta situación, se han empezado a visualizar miles de fotografías y vídeos del tipo “Now” en la sección llamada “Para ti”. Si has sido uno de los millones de usuarios que se equivocaron al momento de publicar un vídeo o una foto en TikTok usando esta función, déjanos decirte que no todo está perdido.

Por suerte, existe un método que puede llevarse a cabo para eliminar un TikTok Now de una cuenta de TikTok. Eso sí, no es tan fácil como parece, ¿por qué? Por el simple motivo de que la app oficial de TikTok no permite eliminar los denominados TikTok Now. Si quieres saber cómo borrarlos, lo único que deberás hacer es seguir leyendo nuestro artículo.

¿Cómo eliminar una foto o un vídeo de TikTok Now en tu cuenta de TikTok?

Antes de que te mostremos el respectivo tutorial, deberás descargar e instalar la app oficial de TikTok Now en tu dispositivo móvil. Desde los cajetines de descarga que te dejamos a continuación (para Android e iOS), podrás obtener la app de forma gratuita.

Una vez que hayas instalado la aplicación que compite con BeReal, podrás eliminar cualquier TikTok Now siguiendo estos pasos:

Primero tendrás que abrir la aplicación de TikTok Now que has instalado en tu dispositivo móvil.

Una vez que estés dentro de TikTok Now, tendrás que pinchar sobre el botón que dice "Empezar".

Pulsa sobre la opción “Continuar como”.

Dale al botón de color celeste que dice “Siguiente”.

Pincha en “No permitir” para que TikTok Now no pueda acceder a tus contactos.

Presiona en la opción que dice “Siguiente” (arriba a la derecha de la pantalla).

Se desplegará una tarjeta de color blanco en la parte superior de la pantalla, pincha sobre la misma.

Ingresa en el TikTok Now que quieres eliminar de tu cuenta de TikTok.

Pincha sobre los tres puntos verticales que aparecen arriba a la derecha del TikTok Now que quieres borrar.

Dale a la opción que dice "Eliminar".

Vuelve a pinchar en “Eliminar”.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, ya no verás el TikTok Now que habías subido a tu cuenta de TikTok.

Por último, pero no por eso menos importante, queremos recordarte que también puedes eliminar vídeos en tu cuenta de TikTok. En dicho caso, el procedimiento a seguir es muy distinto al que te hemos mostrado aquí.