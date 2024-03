Es común que en tu móvil salten notificaciones indeseadas, si no le has hecho las configuraciones adecuadas. Los dispositivos Xiaomi no se salvan de esto. De hecho, si te descuidas, acabarás explotando el móvil con mil avisos que vengan desde todas partes. Algo que puede llegar a ser tedioso, en especial con las notificaciones de los navegadores o de aplicaciones que constantemente están realizando cambios.

En el caso de que hayas instalado varias aplicaciones y estas te llenan constantemente de mensajes, seguro te gustará saber que existen soluciones para estos escenarios. ¿Te sucede con frecuencia? Pues tranquilo, a continuación tendrás un breve tutorial para eliminar las notificaciones molestas en tu Xiaomi.

Cómo eliminar las notificaciones molestas en tu Xiaomi

Cómo eliminar las notificaciones molestas en tu Xiaomi: guía paso a paso 1 de 2

Existen dos alternativas para eliminar las notificaciones molestas en tu Xiaomi con facilidad: la primera es manteniendo presionada la burbuja de notificación en específico que deseas dejar de ver. Esto hará que aparezcan nuevas opciones sobre el aviso: una interruptor, la opción de “Más Ajustes” y “Listo”. Para desactivar la notificación, solo debes presionar sobre el interruptor hasta que se torne gris.

Ahora bien, no es lo mismo desactivar una notificación en específico que hacer una revisión más detallada para elegir exactamente qué clase de avisos recibir, y cuáles evitar. Para poder configurar las notificaciones en tu móvil, tienes que hacerlo desde el apartado de Configuraciones. No es nada del otro mundo, y es un paso a paso que cualquiera puede seguir. Para ello deberás realizar lo siguiente.

Dirígete a Configuraciones .

. Ve al apartado de Notificaciones (también puede llamarse Notificaciones y Centro de control).

(también puede llamarse Notificaciones y Centro de control). Selecciona la imagen de la pantalla del medio , para así establecer las notificaciones que saltan en la pantalla de inicio.

, para así establecer las notificaciones que saltan en la pantalla de inicio. Una vez en Notificaciones flotantes , puedes activar o desactivar las aplicaciones de las cuales deseas recibir o evitarte los avisos.

, puedes activar o desactivar las aplicaciones de las cuales deseas recibir o evitarte los avisos. ¡Es todo!

Xiaomi tiene muchos trucos o atajos para poder personalizar las funciones del móvil más a tu gusto. Puedes desde encender el móvil sin el botón de encendido o activar el modo trabajo para poder concentrarte en tus oficios sin distracciones.

¿Te ha servido este tutorial?