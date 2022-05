Para las personas que tienen su propio negocio es importante mantener activado el buzón de voz ya que de este modo no se perderán ninguna llamada importante.

Este servicio es de gran ayuda, puesto que permite grabar un mensaje de voz en caso de que no puedas atender de inmediato una llamada y escuchar el mensaje que te han dejado para comunicarte con esa persona apenas puedas.

Muchas veces cuando tienes desactivada esta opción del buzón de voz puedes perder un cliente importante. ¡Así que es mejor evitar esto! Por eso si desactivas esta función debes utilizar otra aplicación, pero nunca debes dejar de atender o devolver una llamada perdida.

Desactiva el buzón de voz de Movistar empresas con una llamada

Si aun leyendo lo anterior te encuentras interesado en aprender a desactivar el buzón de voz de tu línea telefónica de Movistar empresas has llegado al lugar indicado. Aquí aprenderás a hacerlo tú mismo, ya que es sumamente sencillo, pero si tienes algún problema no dudes en comunicarte con servicio técnico que siempre estarán dispuestos a ayudarte a resolver cualquier problema.

Es importante que no olvides que debes estar registrado en el área privada de Movistar para poder gestionar tu buzón de voz y que puedes descargar la aplicación de buzón de voz de Movistar empresas desde Google Play Store.

Es probable que ya no desees utilizar esta función del móvil porque seguramente ahora prefieres comunicarte con tus clientes por medio del correo electrónico, WhatsApp o cualquier otra aplicación que te permita responder de forma más o menos inmediata.

Anteriormente, el número que se empleaba para acceder al buzón de Movistar era el 123, pero actualmente ya no se encuentra en funcionamiento. Fue cambiado por el 22500.

Desactivar la función de buzón de voz de Movistar es sumamente sencillo. Solamente tienes que llamar al número 22500 de forma gratuita desde tu móvil o teléfono fijo y la desactivación se hará de forma automática. Anótalo en un lugar seguro pues también se usa para reactivarlo y podrás necesitarlo nuevamente.

Cosas a tener en cuenta después de desactivar el buzón de voz

Al mantener activado tu buzón de voz podrás realizar varias acciones, por ejemplo, si tu móvil se encuentra apagado o fuera de cobertura, la llamada se desviará para que la persona pueda dejarte un mensaje, situación que no ocurre si lo tienes desactivado.

Mientras tengas desactivada esta acción solo vas a ver una «llamada perdida» y no sabrás quién llama a menos que lo tengas guardado en tu lista de contactos.

Ahora con los móviles inteligentes podemos revisar nuestro mail, usar otro tipo de aplicaciones y siempre estar en contacto con ellos sin perderlos de vista.

Recuerda que esta es una función importante para que puedas mantener el contacto con tus clientes o saber quién te llama. Ten en cuenta que si decides desactivar esta función deberás estar más atento a tu teléfono o utilizar los otros canales que has decidido para dicha comunicación. No deberías perder clientes por no atender llamadas, esto es algo que debes tener muy en cuenta.

Una de las aplicaciones que puedes usar para sustituir el uso del buzón de voz Movistar es la de WhatsApp Business. Es muy buena y efectiva.

Para nosotros es importante saber que te hemos ayudado. Así que si este artículo te ha servido, por favor déjanos tus comentarios.