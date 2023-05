Cómo copiar una playlist en Spotify desde móvil y PC

A pesar de que Spotify pone a disposición de los usuarios todas sus herramientas tanto en PC como en dispositivos móviles, hay varias funciones que se encuentran algo ocultas y que sin lugar a dudas son extremadamente útiles.

Una de ellas es la que permite copiar una playlist, utilidad que está disponible tanto para Android como para Windows y macOS. Si te interesa saber cómo utilizarla, lo único que deberás hacer es seguir leyendo nuestro artículo.

Aquí vamos a explicarte en muy pocos pasos todo lo que tendrás que realizar para poder copiar una playlist en Spotify, ¡es más fácil de lo que piensas!

¿Cómo copiar una playlist en Spotify?

A diferencia de lo que tiene que hacerse para poder desvincular una cuenta de Spotify de Facebook, en este caso es necesario mostrar dos tutoriales, pues copiar una playlist en Spotify desde el PC, es muy distinto a copiar una playlist desde el móvil.

Desde el móvil

El siguiente tutorial fue hecho desde un móvil Android. Si tienes iPhone, el mismo podría no llegar a servirte (la interfaz de Spotify para iOS es muy diferente).

Abre la aplicación de Spotify que tienes instalada en tu teléfono.

que tienes instalada en tu teléfono. Busca la playlist que quieres copiar . Una vez encontrada, pincha sobre la misma.

. Una vez encontrada, pincha sobre la misma. Dale a los tres pequeños puntos verticales que se ubican debajo del nombre de la playlist de Spotify.

que se ubican debajo del nombre de la playlist de Spotify. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Agregar a otra playlist”.

Pulsa sobre el botón “Nueva playlist”.

Dale un nombre a tu playlist de Spotify , y luego pincha en el botón de color verde que dice “Crear”.

, y luego pincha en el botón de color verde que dice “Crear”. En segundos, Spotify clonará esa playlist y te permitirá escuchar las mismas canciones que tenía la lista de reproducción original.

Desde el ordenador

Es necesario aclarar que este procedimiento no puede llevarse a cabo desde la versión web de Spotify. Básicamente, deberás descargar e instalar la app de esta plataforma de streaming de música en tu ordenador.

Copiar una playlist en Spotify desde el PC 1 de 5

Primero tienes que abrir la app de Spotify en tu PC . Una vez que estés dentro de la misma, tendrás que hacer clic sobre la playlist que quieres copiar .

. Una vez que estés dentro de la misma, tendrás que . Selecciona la primera canción de la playlist , y realiza la siguiente combinación de teclas: “Ctrl + A” (en Windows), o “CMD + A” (en macOS).

, y realiza la siguiente combinación de teclas: “Ctrl + A” (en Windows), o “CMD + A” (en macOS). Esto hará que se seleccionen todas las canciones que contiene dicha playlist. Una vez que estén todas marcadas, deberás hacer clic derecho en cualquiera de ellas .

. Se desplegará un menú con distintas opciones, pincha sorbe la que dice “Agregar a playlist”, y luego realiza un clic izquierdo sobre “Crear playlist”.

Spotify creará una playlist usando el primer nombre de la canción que contenía la lista de reproducción que has copiado. Podrás cambiarle el nombre a la playlist si así lo deseas.

Por último, pero no por eso menos importante, si Spotify no te carga, o bien no se añaden las canciones que has copiado de una playlist, te aconsejamos cerrar tu sesión y volver a realizar los tutoriales que te mostramos arriba.