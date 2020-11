Una tablet es sin dudas uno de los mejores regalos que le puedes dar a un niño porque a ellos les encanta. Lo mejor de las tablets es que no solo sirven para jugar y ver vídeos, sino también para aprender. Por ello, son el regalo perfecto para tus consentidos en estas Navidades. Eso sí, a un niño no puedes regalarle cualquier tablet que encuentres. Debes elegir una que se adapte a sus necesidades y que sea resistente para que no le pase nada cuando se caiga (lo cual sucederá mucho seguramente).

Para ayudarte a elegir, aquí hemos hecho una selección de las 5 mejores tablets para niños que puedes comprar, considerando su resistencia, opciones de control parental y precio. Así que, si estabas buscando un regalo para el pequeño de la casa, quédate con nosotros y descubre las mejores opciones en tablets para niños disponibles actualmente en el mercado.

Amazon Fire HD 8, la opción más económica de todas

Si no quieres gastar mucho dinero en una tablet que tu pequeño solo usará para juegos y ver vídeos, la Fire HD 8 de Amazon es una gran opción. Su versión de 32 GB de almacenamiento vale 69,99€ con publicidad y 84,99€ sin publicidad. A nuestro parecer, además del precio, lo mejor de esta tablet de 8″ es su excelente autonomía de hasta 12 horas que son suficientes para mantener entretenidos a los niños por gran parte del día.

Tiene un procesador de 4 núcleos a 2,0 GHz y 2 GB de RAM que te garantizan que los niños no tendrán problemas al usarla. Eso sí, es muy importante aclarar que esta tablet no incluye Google Play Store (pero puedes instalarlo con esta guía), sino la tienda de aplicaciones de Amazon. De hecho, está diseñada para que disfrutes exclusivamente del ecosistema de servicios y apps de Amazon, aunque eso no te impedirá descargar muchos juegos y aplicaciones para niños en ella.

Es cierto que el diseño de la Fire HD 8 no parece muy resistente para niños. Sin embargo, puedes comprarle esta funda infantil (diseña por la propia Amazon) para añadirle más resistencia, más color y un mejor agarre para los niños.

SaveFamily, la mejor para que tus niños aprendan

SaveFamily es una tablet con Android que está diseñada para que tus hijos aprendan al mismo tiempo que se divierten en un entorno seguro. Cuenta con más de 100 juegos preinstalados y un sistema de doble protección parental que te permitirá bloquear el contenido inapropiado en la tablet de diversas formas. Además, trae un navegador infantil para que los niños puedan investigar y hacer las tareas del cole con la ayuda de Internet, sin tener la preocupación de que terminarán viendo cosas indebidas para su edad.

La pantalla de esta tablet es de 7″ y su resolución es Full HD. Tiene 16 GB de almacenamiento (ampliable hasta 32 GB por microSD) y 1 GB de RAM. Pero lo mejor de todo es su diseño que está 100% adaptado a las necesidades de los niños. Tiene una funda colorida y muy resistente, se sujeta de forma segura en las manos e incluye un soporte para apoyarla. ¿Cuánto vale? Solo 70,20€.

Samsung Galaxy Tab A, perfecta para jugar (incluye modo para niños)

¿Quieres una tablet de una marca reconocida para tu niño que sea de calidad? La Galaxy Tab A de Samsung es una de las mejores opciones. Tiene una pantalla HD de 8″ y es liviana y bastante compacta, lo cual permite que los niños la sujeten fácilmente. Usa un procesador Snapdragon 429 que, junto con los 2 GB de RAM que incluye, brinda un rendimiento muy bueno al jugar a la mayoría de juegos para Android. Además, tiene 32 GB de almacenamiento (ampliable por microSD) que te permiten instalar muchos juegos y apps.

También vale la pena decir que tiene una enorme batería de 5100 mAh, por lo que cuenta con la autonomía suficiente para entretener a los niños casi todo el día. Igualmente, no podemos dejar de mencionar que esta Galaxy Tab A tiene un modo llamado Kids Home que ofrece una interfaz más sencilla de controlar para los niños y crea un ambiente seguro. Además, incorpora un contador que te dice cuánto tiempo ha pasado el niño con la tablet.

Esta Galaxy Tab A de 8″ vale 119,99€. Y si la quieres con un diseño más resistente, puedes comprarle esta funda protectora para niños.

SoyMomo Tablet PRO, una tablet con control parental avanzado por Inteligencia Artificial

¿Te preocupa el contenido al que tus hijos pueden acceder desde una tablet? Si la tablet es una SoyMomo PRO no deberías preocuparte. Esta genial tablet cuenta con algoritmos de IA que detectan y bloquean automáticamente palabras y mensajes ofensivos en los chats de las redes sociales. Además, es capaz de reconocer imágenes inapropiadas para niños, bloquear la tablet para que el niño no las vea y notificar inmediatamente el problema a los padres a través de una notificación que les llegará al móvil.

SoyMomo PRO también ofrece una aplicación para móviles de control parental desde la cual los padres pueden regular la actividad de los niños en la tablet de forma remota. En cuanto a especificaciones, esta tablet tiene una pantalla Full HD de 8″ y usa un procesador de 8 núcleos acompañado por 2 GB de RAM. Así que puedes estar seguro de que es lo suficientemente rápida para el uso que le darán los niños.

Asimismo, hay que resaltar que tiene Android con Google Play Store, incorpora 32 GB de almacenamiento e incluye una funda resistente ideal para niños. Actualmente, esta tablet vale 129,99€.

Lenovo Tab M8, para toda la familia y con funciones para niños

La tablet Lenovo Tab M8 es otra excelente opción, no solo para los pequeños de la casa, sino también para toda la familia. Y es que esta tablet permite que cada integrante de la familia la use con su propia cuenta. De hecho, ofrece la opción de acceder con una cuenta para niños, la cual limita algunas funciones para que sea segura en cuanto a contenido para tus pequeños.

Esta tablet también cuenta con un navegador que bloquea los sitios web a los que los niños no deberían ingresar, ofrece contenido educativo para niños gracias a la plataforma KIDOZ y pone a tu disposición varias opciones de control parental. Sin embargo, si accedes a la tablet con una cuenta normal (de adultos y jóvenes), podrás navegar por Internet y usar todas sus funciones sin limitaciones.

En cuanto a especificaciones, la Lenovo Tab M8 tiene 32 GB de almacenamiento (ampliable por microSD) para descargar muchas apps y juegos, 2 GB de RAM y Android 9 Pie. Su pantalla es de 8 pulgadas y cuenta con resolución HD. ¿Cuánto puede durar encendida? Hasta unas 18 horas. El único punto negativo que podemos encontrarle es su diseño, el cual no es ideal para niños muy pequeños (de menos de 7 años). Por lo demás, nos parece una excelente opción para toda la familia y solo vale 126€.

¡Ahí tienes! Esperamos que una de estas tablets sea el regalo que tu niño esperaba. Y si necesitas una tablet para ti, échale un ojo a este artículo con las 5 mejores tablets por menos de 200 euros que puedes comprar.