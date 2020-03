Las tablets no es que estén en su mejor momento pero oye, siempre hay quien las necesite y la verdad es que la Lenovo M10 Plus que te vamos a enseñar hoy no está nada mal. Puede ser perfecta para consumir contenido multimedia en cualquier lugar, por ejemplo, si viajas mucho. O incluso ahora, que hay que estar mucho tiempo en casa.

En general podemos decir que esta Lenovo es una opción muy equilibrada pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Primero te contaremos todas sus características y dónde la puedes conseguir al mejor precio. 😉

Lenovo M10 Plus: unas características bastante acordes a su precio

Lo primero es que te dejemos con una tabla de especificaciones para que te hagas una idea del producto que es y a quien se enfoca: