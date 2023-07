Honor Pad X8 Pro una versión más grande y delgada con más batería

Junto con el lanzamiento del Honor Play 40, la compañía china tenía un as bajo la manga, pues aprovecharon la atención de todos los medios para presentar su nueva tablet, la Honor Pad X8 Pro.

Con bastantes diferencias con respecto al modelo anterior, la conocida Honor Pad X8, esta nueva tablet tiene como objetivo apuntar a un público en específico, pues la misma llega con una pantalla mucho más grande, mayor autonomía y un diseño que le permite ser mucho más delgada, como así también ser bastante más liviana (ideal para ser transportada).

Especificaciones técnicas de la Honor Pad X8 Pro

Características Honor Pad X8 Pro Dimensiones y peso 267,3 x 167,4 x 6,9 mm. 495 gramos. Pantalla 11,6” Full HD (2000 x 1200 píxeles) con panel LCD IPS, esquinas redondeadas y una tasa de fresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 685 con gráfica Adreno 610. RAM 4/6/8 GB. Almacenamiento 128 GB. Cámara trasera 5 MP con f/2.2. Flash LED. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, 6 altavoces, 1 micrófono, acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de gravedad y Bluetooth 5.1. Batería 7250 mAh con carga de 10 W. Sistema operativo Android 13 basado en MagicOS 7.1.

Modesta pero funcional

A pesar de que sus especificaciones demuestran que la nueva tablet de Honor no destaca en casi ningún aspecto técnico, es necesario mencionar que la misma no busca competir con las tablets de gama alta, pues su precio no supera los 140 € (en su versión más básica).

Teniendo en cuenta esto, está más que en claro que la Honor Pad X8 Pro es una tablet económica que cumple con todo lo que se le podría llegar a pedir a un dispositivo móvil de este tipo.

Su fuerte es sin lugar a dudas su pantalla, la cual monta un panel de tipo LCD IPS, display que alcanza las 11,5 pulgadas y que tiene la capacidad de reproducir imágenes a una frecuencia de refresco de 120 Hz (esta tasa puede modificarse de forma manual, pues la pantalla permite cambiar a 60 Hz o 90 Hz).

Así mismo, es necesario destacar la inclusión de 6 altavoces estéreo, dos a cada lado de la tablet (arriba, abajo, izquierda y derecha). Todo esto está cubierto por un cuerpo de metal de tan solo 6,9 mm de grosor, delgadez que le permite pesar tan solo 495 gramos.

En resumen, es una tablet más que interesante para aquellas personas que necesiten un dispositivo de grandes dimensiones a muy bajo precio. Para estudiar o trabajar es una de las mejores que podemos encontrar en el mercado, sobre todo por su bajo precio.

Precio y fecha de lanzamiento de la Honor Pad X8 Pro

La nueva tablet de Honor ya está disponible en el sitio web de la compañía. Eso sí, solo se hacen envíos a China, por lo que aún desconocemos cuándo llegará a España (se espera que la misma a la venta en Amazon).

El modelo más básico de la Honor Pad X8 Pro se vende a unos 140 €, mientras que la versión más “tocha” (con 8 GB de memoria RAM) se comercializa a un precio de 215 €. Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que te interese hacerte con la versión más económica, te recomendamos pinchar sobre en el botón de compra que te dejamos al final del artículo.