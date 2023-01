El mercado de las consolas Android orientadas al streaming de videojuegos se está saturando más rápido de lo que imaginábamos. La Logitech G Cloud Handheld abrió la veda y luego llegó la Razer Edge 5G junto a muchas otras consolas portátiles, provenientes de China la mayoría, que te permiten jugar a casi cualquier juego de PC en la nube. Ahora, toca presentar a la Abxylute, otra consola Android pensada para el streaming de juegos que viene de un fabricante del que no habíamos escuchado nada hasta ahora.

¿Cómo una marca desconocida quiere competir con dos titanes de los productos gaming, como lo son Logitech y Razer? Pues como lo hacen casi todas las marcas nuevas: con precios bajos. Y es que, según sus creadores, costará unos 200 euros menos que su competencia. Eso sí, la empresa ya ha compartido las especificaciones principales de su consola y fácilmente podemos saber por qué es más barata.

Características de la consola Abxylute con Android 12 para juegos en streaming

La Abxylute tiene un diseño muy parecido a la consola portátil de Logitech. Cuenta con dos gatillos de largo recorrido, un cuerpo ergonómico con empuñaduras y texturizado que facilitan el agarre, dos joysticks rodeados por aros LED, cuatro botones de acción, una cruceta, dos botones traseros y los típicos botones de Power, pausa, menú, volumen, home, etc. Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

Características Abxylute Dimensiones y peso 250 x 115 x 30 mm. 410 gramos. Pantalla 7″ Full HD+ (1920 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 16:9, panel LCD y tasa de refresco de 60 Hz. Multitáctil de 10 puntos con frecuencia de actualización táctil de 90 Hz. Procesador MediaTek MT8365 (Genio 350) con gráfica Mali G-52. RAM 4 GB (LPDDR4). Almacenamiento 64 GB ampliable con micro SD. Sensores G-sensor (giroscopio), sensor de luz y dos motores lineales del eje Z para la vibración. Consumo 15 W, 5V 3A. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda compatible con WiFi MU-MIMO 2T2R, Bluetooth, altavoces duales, micrófonos duales y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh. Sistema operativo Android 12 con Google Play Store.

Rendimiento suficiente para el streaming de juegos

La Abxylute viene con una pantalla Full HD de 7 pulgadas, un procesador MediaTek MT8365, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento que puedes ampliar con una micro SD. Utiliza WiFi 5 para conectarse a Internet y tiene Bluetooth para usar periféricos como auriculares. Cuenta con una batería de 5000 mAh que te garantiza una autonomía de hasta 8 horas, y altavoces duales para brindarte un sonido de calidad.

También tiene micrófonos duales, un giroscopio, dos motores de vibración y un sensor de luz. Trae instalado de fábrica Android 12 con los servicios de Google, por lo que es compatible con todas las apps de la gran G incluyendo la Play Store. Además, soporta el streaming de videojuegos con las siguientes aplicaciones:

Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce Now

Amazon Luna

Steam Link (Moonlight)

Lo único que nos genera desconfianza de estas especificaciones es el procesador MediaTek MT8365 que, de acuerdo a Gitlab.io, es un chip destinado a dispositivos IoT para la reproducción multimedia. No está pensado para móviles ni mucho menos para dispositivos gaming, ya que no soporta cámaras, Ethernet, audio HiFi, entre otras cosas. Sin embargo, el fabricante asegura que la Abxylute no tiene problemas para ejecutar los juegos más modernos a 60 FPS y en el siguiente vídeo queda demostrado:

Precio de la Abxylute y disponibilidad

La Abxylute aún no se ha puesto a la venta. Su campaña de crowdfunding comenzará pronto y tendrá un precio de 200 dólares (185 euros al cambio). Cuando acabe la recaudación, se podrá conseguir en las tiendas por un precio de 250 dólares (unos 231 euros). Eso sí, todavía no se sabe en qué tiendas se venderá. Si te interesa, te buscamos que la busques en su web oficial.

