Si el servicio de Internet de Orange, Simyo y Jazztel está fallando en tu móvil, casa o trabajo, no eres al único al que le está pasando. Orange confirmó que fueron víctimas de un ataque que está ocasionando problemas con la conectividad, incluso la de sus filiales, pero ya están solucionando.

Concretamente, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que Orange España fue hackeado por un usuario de X (Twitter) hace algunas horas y esto generó problemas para navegar. Esto es lo que sabemos al respecto.

A través de su cuenta oficial en X, Orange España confirmó que fueron víctimas de un ataque cibernético este 3 de enero. La compañía reveló que hubo un acceso indebido a su Centro de Coordinación de Redes IP (RIPE), al vulnerarse su cuenta del RIPE NCC (Réseau IP Européens Network Coordination Centre).

Este departamento se encarga de gestionar las direcciones IP de la compañía y el atacante habría alterado la base de datos de Orange. El resultado de esto fue que los usuarios de Orange no pudieran conectarse a Internet, pues el servicio no estaba asignando correctamente las IP.

Orange aclaró que el servicio ya está prácticamente restablecido, así que no deberías preocuparte y en breve podrás conectarte. Sin embargo, la dimensión del ataque fue tal que no solo afectó a usuarios de Orange. Suscriptores de Simyo y Jazztel también denunciaron que tenían el mismo problema, pues ambas son filiales de la primera.

@orange_es Meow meow meow! I have fixed your RIPE admin account security. Message me to get the new credentials :^) pic.twitter.com/NKFFDWb0Ec

— Snow 🏳️‍⚧️ (@Ms_Snow_OwO) January 3, 2024