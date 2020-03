Desde su lanzamiento el Xiaomi Mi Note 10 ha estado en la boca de todos. Y ¿cómo no estarlo? Si fue el primer móvil en tener una cámara de 108 MP que arrodilló a muchos rivales en DxOmark, incluido al iPhone 11 Pro Max. Además, es un móvil que tiene una batería que soporta dos días de uso intensivo sin problema.

Con todo esto podrías pensar que es un smartphone que cuesta mucho dinero, pero no, el Xiaomi Mi Note 10 es uno de los móviles Android con mejor relación calidad/precio del momento gracias a esta oferta temporal. En general puedes encontrarlo por 500€, pero nosotros tenemos un cupón exclusivo que te permitirá comprarlo por solo 329€, ¡170 euros menos! Este es, sin duda, uno de esos móviles que te puede cambiar la vida por poco dinero.

El Xiaomi Mi Note 10 es la mejor compra en este precio

Si te gusta conocer las novedades en móviles Android, probablemente sepas que se ha hablado mucho del Mi Note 10 en los últimos meses. La razón es primordialmente su configuración quíntuple de cámaras, lideradas por el sensor de 108 MP. Cinco cámaras en un mismo móvil es algo que se ve poco en este rango de precios, incluso en superiores, pero Xiaomi se las jugó todas y ganó en ese sentido.

Además, es una bestia en rendimiento, tiene una batería que se puede clasificar con el mismo término, y mucho más. Te refrescamos las características del Xiaomi Mi Note 10 para que tú mismo veas lo que decimos:

Características Xiaomi Mi Note 10

Dimensiones y peso 157,8 x 74,2 x 9,67 mm. 208 gramos. Pantalla 6,47″ AMOLED con resolución Full HD+ y bordes curvados, con sensor de huellas integrado. Protegida por Gorilla Glass 5.

Procesador Qualcomm Snapdragon 730G de 8 núcleos a 2,2 Ghz. RAM 6 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.1 Cámara trasera Quíntuple: normal de 108 MP con f/1.7 y OIS, gran angular de 20 MP con f/2,2 y ángulo de visión de 120 grados, para el modo retrato de 12 MP con f/2.0 con zoom 2x, teleobjetivo de 5 MP con f/2.0 para el zoom óptico x5 con OIS y un sensor de 2 MP para enfocar con el modo macro a 1,5 centímetros. Cámara frontal 32 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS + GLONASS, Bluetooth 5, NFC, sensor de infrarrojos y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5260 mAh con carga rápida de 30W. Sistema operativo MIUI 11 con Android 9.

El Mi Note 10 tiene un rendimiento sobresaliente en su rango de precios

Con su procesador Snapdragon 730G, el Mi Note 10 se mete en la gama media-alta del mercado, asegurándose un rendimiento de altura para los próximos años. Además, este procesador es uno de los niños mimados de Qualcomm, ya que la G al final del nombre lo etiqueta como un chip orientado al sector gaming.

Si a eso le sumas sus 6 GB de RAM LPDDR4X, te aseguramos que no querrás cambiar de móvil en al menos dos años. Si tu preocupación es el almacenamiento, tranquilo, tendrás 128 GB a tu disposición para guardar fotos y vídeos, así como instalar las aplicaciones que desees. Por 329€ no vas a encontrar nada mejor en el mercado.

¿Es todo? No, el Xiaomi Mi Note 10 tiene mucho más para ofrecerte

Sí, ya lo hemos dicho, pero es que las cámaras de este móvil son una locura. El sensor de 108 MP es el protagonista sin duda alguna, pero las otras cuatro cámaras son su complemente perfecto. Cada una de ellas está diseñada para cubrir distintos tipos de fotografía, lo que hace que este móvil sea muy polivalente. Tendrás las mejores fotos siempre.

Pero esto no es todo, el Mi Note 10 cuenta con una pantalla curvada de 6,47″ Super AMOLED con resolución Full HD+, pues una buena cámara no sirve de nada si no la acompaña una buena pantalla para verlas. Además, viene con una potente batería de 5260 mAh que puede cargarse por completo en poco más de una hora, y te asegura 2 días de uso sin problema. ¿Hay más? Por supuesto:

Un diseño cómodo, moderno y muy bien cuidado.

Jack de audio de 3,5 mm , además de altavoz con calidad Hi-Res.

, además de altavoz con calidad Hi-Res. Doble estabilizador óptico en la cámara para evitar que tus fotos salgan movidas.

Modo noche en la cámara.

Un impresionante zoom híbrido de hasta 50x .

. NFC para pagos con Google Pay.

para pagos con Google Pay. Modo Vlog, perfecto para influencers y amantes de las redes sociales.

Sensor de huellas dactilares en pantalla de última generación.

Cargador de carga rápida de 30W .

. MIUI 11.

¿Cómo comprar el Xiaomi Mi Note 10 al mejor precio del mercado?

Luego de mostrarte todas las virtudes de este móvil, llegamos a la parte que más te interesa. Puedes adquirir este fantástico móvil de Xiaomi por tan solo 329€ en Amazon, utilizando alguno de estos dos cupones al momento de comprar:

Cupón 39CZZHNN para el Xiaomi Mi Note 10 de color blanco.

para el Xiaomi Mi Note 10 de color blanco. Cupón SEEE9S63 para el Xiaomi Mi Note 10 de color verde.

Al comprar por Amazon, aseguras la mejor garantía en España, además de envío gratis a todo el territorio español. Las unidades son limitadas, así que no lo pienses mucho o se terminarán.