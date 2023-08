Xiaomi lanzó su nueva smartband a principios de año y, aunque aún es exclusiva del mercado chino, muchas personas ya se han hecho con la Xiaomi Smart Band 8 a través de AliExpress y otras tiendas minoristas del país asiático.

Pues bien, si eres de los que ya luce en su muñeca esta smartband de la marca china, te traemos una noticia que de seguro te encantará. Y es que la Xiaomi Smart Band 8 está recibiendo su primera gran actualización que llega cargada de muchas novedades. A continuación, te contamos todas las funciones están llegando con la nueva actualización.

La nueva actualización de la Xiaomi Smart Band 8 trae estas novedades

El medio ITHome ha sido el encargado de reportar que los usuarios de China de la Xiaomi Smart Band 8 están recibiendo la actualización de firmware V1.3.176. Esta no solo estrena un par de nuevas funciones, sino que también corrige algunos pequeños problemas que había presentado la pulsera inteligente durante sus primeros meses en el mercado.

Así, tenemos que la primera novedad de la actualización es la función Smart Do Not Disturb. Se trata de un modo no molestar que actúa de forma inteligente silenciando las notificaciones. Otra de las cosas que estrena la actualización es un nuevo widget de información metabólica que ofrece detalles sobre algunos parámetros de salud en la pantalla de inicio de la smartband.

También hay que mencionar que la actualización trae un par de nuevas esferas o watchfaces que aumentan las posibilidades de personalización de la pulsera inteligente. Finalmente, solo queda destacar que esta nueva versión de firmware también estrena el modo deportivo de frisbee, la compatibilidad con el sistema de pago del transporte público de China y optimiza la vinculación con iOS para los usuarios de iPhone.

Y tú… ¿Comprarás la nueva Xiaomi Smart Band 8 cuando esté disponible en España?