Puede que no sean el mercado principal de Xiaomi, pero no podemos ocultar que la compañía no para de ampliar su línea de productos para el hogar. El fabricante chino acaba de presentar seis nuevas Smart TV, divididas en dos familias enfocadas a públicos muy diferentes.

Las estrellas son las nuevas Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition pensadas para gaming, aunque también está la nueva línea Mi TV ES 2022. Descubre todos los detalles de estas nuevas TV inteligentes de Xiaomi con nosotros.

Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition, con pantalla de 120 Hz y todo lo necesario para jugar como un profesional

Hace apenas unos meses Xiaomi presentó la Mi TV Q1, una Smart TV genial con características de primer nivel. Ahora, una nueva gama de televisores inteligentes ha nacido y está enfocada para los jugadores más extremos.

Es la serie Mi TV 6 Extreme Edition, que cuenta con tres modelos en tamaños de pantalla de 55, 65 y 75 pulgadas. ¿Qué características especiales tienen estas Smart TV para ser consideradas gamers? Estas:

Diseño ultrafino con unos marcos casi inexistentes.

con unos marcos casi inexistentes. Pantalla QLED con resolución 4K , tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision IQ, input lag de 4 ms, brillo máximo de 1200 nits (65” y 75”), local dimming, 97% del espacio de color DCI-P3 y 103% del NTSC.

, tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision IQ, input lag de 4 ms, brillo máximo de 1200 nits (65” y 75”), local dimming, 97% del espacio de color DCI-P3 y 103% del NTSC. Procesador MediaTek S900 (MT9950) de cuatro núcleos con gráfica Mali-G52 MC2.

(MT9950) de cuatro núcleos con gráfica Mali-G52 MC2. 4,5 GB de RAM LPDDR4 y 64 GB de almacenamiento interno.

y 64 GB de almacenamiento interno. Sonido 4.2.2 (8 canales) con una potencia de 90 W (55”) o 100 W (65” y 75”).

con una potencia de 90 W (55”) o 100 W (65” y 75”). Doble cámara retráctil de 48 MP para videollamadas y control por gestos.

para videollamadas y control por gestos. Sistema operativo Android TV (versión desconocida, aunque suponemos que será Android TV 11 con todas sus novedades).

(versión desconocida, aunque suponemos que será Android TV 11 con todas sus novedades). Extras como WiFi 6, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 con VRR y ALLM, MEMC, compatibilidad con AMD FreeSync Premium, Dolby Vision, Dolby Atmos, detección inteligente de escena (MediaTek AI-PQ) y más.

¿Hablábamos de un móvil o de una Smart TV? Sí, las nuevas Mi TV 6 Extreme Edition de Xiaomi son como un móvil con una pantalla gigantesca, así que aceptamos la confusión. Además, cuentan con todo lo necesario para disfrutar de tus juegos favoritos como un profesional, así que podrás conectarles tu PS5, Xbox Series X u ordenador gamer sin problema.

Las Xiaomi Mi TV ES 2022 van para un público más general, pero son igual de geniales

Junto a las Smart TV gamers, Xiaomi también presentó otras TV inteligentes para un público mucho más amplio y con un precio más reducido. Las Mi TV ES 2022 mantienen los mismos tamaños de pantalla (55, 65 y 75 pulgadas), así como la resolución 4K y Android TV, pero sus otras características son un poco más sencillas (que no básicas).

Por ejemplo, la pantalla de las Mi TV ES 2022 llega con HDR10+, Dolby Vision, cubren el 94% del espacio de color DCI-P3 y su brillo máximo es de solo 700 nits. Además, su procesador es un MediaTek MT9638 con gráfica Mali-G52 MC1, tienen 2 GB de RAM y apenas 32 GB de almacenamiento. Mientras, el sonido de las Mi TV ES 2022 está a cargo de unos altavoces estéreo de solo 25 W de potencia.

Como puedes ver, son Smart TV más sencillas que sus pares Mi TV 6 Extreme Edition, pero aun así tienen unas especificaciones muy buenas.

Precio y disponibilidad de las Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition y Mi TV ES 2022

Las nuevas Mi TV de Xiaomi estarán disponibles en China a partir del 9 julio. Sin embargo, esperamos que en los próximos meses Xiaomi anuncie su llegada a otros mercados como lo han hecho en otras oportunidades, incluyendo a España. ¿Sus precios? Estos:

Mi TV 6 Extreme Edition de 55 pulgadas : 5.999 yuanes (780 €).

: 5.999 yuanes (780 €). Mi TV 6 Extreme Edition de 65 pulgadas : 7.999 yuanes (1040 €).

: 7.999 yuanes (1040 €). Mi TV 6 Extreme Edition de 75 pulgadas : 9.999 yuanes (1300 €).

: 9.999 yuanes (1300 €). Mi TV ES 2022 de 55 pulgadas : 3.399 yuanes (442 €).

: 3.399 yuanes (442 €). Mi TV ES 2022 de 65 pulgadas : 4.399 yuanes (570 €).

: 4.399 yuanes (570 €). Mi TV ES 2022 de 75 pulgadas: 5.999 yuanes (780 €).

¿Ya decidiste qué modelo comprarás cuando estén disponibles en España? ¿No quieres esperar? Entonces podrías echarle un ojo a nuestro análisis de la Mi TV 4S de 55 pulgadas. Capaz termines enamorado de ella y comprándola, porque tiene una relación calidad/precio genial.